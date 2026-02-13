Interna bitka v slovenski reprezentanci: Jaka nam je spet pokazal, zakaj je še vedno najboljši

Slovenski biatlonci se tudi na šprinterski tekmi olimpijskih iger v Anterselvi niso vmešali v boj za najvišja mesta, je pa v zanimivem internem boju Jakov Fak spet pokazal, da mu v izbrani vrsti še ni para. Prekaljeni 38-letnik je z enim zgrešenim strelom zasedel 25. mesto, za francoskim zmagovalcem Quentinom Fillonom Mailletom je zaostal minuto in 52 sekund. Preostali slovenski olimpijci so se zvrstili od 34. do 36. mesta. Fak pravi, da se iz tekme v tekmo počuti bolje.

Povratnik po težavah s kolenom Jakov Fak je tudi na svoji drugi tekmi olimpijskih iger Milano Cortina 2026 pokazal, da mu med slovenskimi biatlonci še ni para. Na desetkilometrski šprinterski tekmi je moral enkrat v kazenski krog, zgrešil je prav zadnji, deseti strel, čeprav si je zanj celo vzel nekaj več časa. "V bistvu sem že prvi strel odložil, ker sem imel prazne noge in nisem dobro čutil tal, da bi bil tudi dobro ozemljen za streljanje v neki lepi seriji. Žal se je tako zgodilo, verjetno moram povečati prehrano, pojesti še pol pice več in bo naslednjič bolje," nam je pojasnil 38-letni veteran.

Nikoli ne razmišlja, kaj bi bilo, če bi bilo

To je bila njegova druga tekma po več kot dvomesečnem premoru in na progi se je počutil že veliko bolje kot na torkovi posamični tekmi. "Danes so bili moji občutki na progi precej boljši. Še naprej bom torej delal v to smer in pričakujem, da bo pojutrišnjem še boljše. Počasi bo stanje spet prišlo na svoje. Žal pa so me te moje težave ujele v najbolj nepravem času. Vseeno si želim iz teh olimpijskih iger izvleči največ, kar lahko," pravi. V nedeljo ga čaka zasledovalna tekma, ki jo bo začel z zaostankom 1:52 za vodilnim Francozom.

Pa Fak v teh dneh kdaj pomisli, kaj bi bilo, če teh težav s kolenom ne bi imel? "Ne, sploh ne. To bi bilo izgubljanje energije, treba se je preprosto spopasti s težavo in stanjem, kakršno je, oceniti situacijo in se odločiti, kako odreagirati," odgovarja dobitnik dveh olimpijskih kolajn, brona iz Vancouvra 2010 in srebra iz Pjongčanga 2018.

"Ko sem slišal od trenerja Janeza, da sem sedem sekund za Tonijem, sem malo bolj pognal." Foto: Filip Barbalić

"No, vsaj najslabši Slovenec nisem bil"

Na nedeljsko zasledovalno tekmo so se uvrstili tudi preostali trije slovenski reprezentanti, danes so se na šprintu zvrstili od 34. do 36. mesta. Najboljši med njimi je bil Lovro Planko, ki je moral trikrat v kazenski krog, enkrat več od kolega Vidmarja. Mala interna zmaga, torej. "Ja, bom kar pošten in odkrit. Ko sem slišal od trenerja Janeza, da sem sedem sekund za Tonijem, sem malo bolj pognal. To je to rivalstvo v ekipi, ampak definitivno danes nisem šel na tekmo zato, da bi bil prvi med Slovenci ampak prvi med vsemi, kar se mi ni izšlo. Zelo hitro se mi je tekma zalomila, za dober rezultat pa bi vsekakor moral zadeti vseh deset strelov. Vseeno sem ponosen, da bom lahko tekmoval v nedeljo, takrat bo treba izpraznit tank in iti na polno," je povedal 24-letni Kamničan. Za francoskih olimpionikom je zaostal dve minuti in 13 sekund.

"No, vsaj najslabši Slovenec nisem bil," se je še pošalil Planko, nato pa priznal, da jih je Jakov Fak spet "pošolal": Jaka nam je spet pokazal, kaj zna, kaj delajo izkušnje in zakaj je še vedno najboljši slovenski biatlonec."

"Na koncu sem lahko malo bolj zadovoljen s prvim krogom, manj z zadnjim, ampak tako je, to je biatlon." Foto: Filip Barbalić

Vidmar ponovno gradi samozavest

Toni Vidmar je tekmo začel hitro, s prvim strelskim postankom opravil dobro, po drugem pa moral dvakrat v kazenski krog. "Ja, šel sem na polno, ničesar nisem imeti za izgubiti, ničesar še nisem osvojil, zato sem si rekel, da grem popolnoma brez taktiziranja in pogumno na progo. Na koncu sem lahko malo bolj zadovoljen s prvim krogom, manj z zadnjim, ampak tako je, to je biatlon. Najlažje je biti pameten za nazaj," je povzel dogajanje s sončnega tekmovalnega petka v Anterselvi.

Ga je morda prav močan tekaški tempo stal natančnosti pri streljanju stoje? "Niti ne, enostavno nisem tako suveren. Malo so na mojo samozavest vplivale prejšnje tekme, sem se pa danes veliko boljše počutil na strelišču kot prejšnje dni. Še je možnost za izboljšave," je odločen. V drugem krogu je ujel Faka, ki je štartal za njim. "Jaku sem sledil, jaz sem bil v drugem krogu, on v prvem, ampak se je kar hitro odlepil od mene, ostal sem zadaj in nisem imel prav veliko možnosti ostati z njim. Smuči so bile danes OK. Bolj bi jih pohvalil dva ali tri dni nazaj, ampak danes je bila povsem drugačna proga, drugačne temperature. Smuči niso bile perfektne, ampak v redu," je še povedal 25-letni Ljubljančan.

"Začel sem dobro, prvi krog sem šel z Giacomelom, imela sva en tak dober ritem, ampak sem na račun tega na koncu plačal davek." Foto: Filip Barbalić

Dovžan plačal

Hitro je tekmo začel tudi Miha Dovžan in to naposled tudi plačal, priznava. "Začel sem dobro, prvi krog sem šel z Giacomelom, imela sva en tak dober ritem, ampak sem na račun tega na koncu plačal davek. Tako pač je, poskušal sem začeti hitro, proga je težka, ves čas je treba delati, nikjer ni mesta, ko bi se lahko spočil, strelsko mi je šlo dobro, ampak spet se mi je zgodil ta zadnji strel kot prejšnjič. Imel sem občutek, da bi moral pasti, pa žal ni. Proga je bila dobra, se pozna, da je na visoki nadmorski višini, in je zdržala. Pogoji so bili pošteni za vse."

V nedeljo bo štartal kot 36., z dvema minutama in 17 sekundami zaostanka za vodilnim Francozom. "Zasledovalna tekma mi je bolj pisana na kožo, ker se teče v skupini pa še štiri streljanja so, kar pomeni, da je vsak strel vreden več kot danes. Te tekme se že veselim in upam, da se mi uspe povzdigniti po lestvici. Še vedno ostajam v boju za skupinski štart, tako groznega zaostanka niti nimam in če dobro ustrelim, tečem z ostalimi, lahko naredim še dobro tekmo," meni 32-letni Gorjan.

Preberite še: