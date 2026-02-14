Domen Prevc je na veliki skakalnici v Predazzu osvojil zlato olimpijsko odličje. Slovenski skakalni as je po prvi seriji zasedal drugo mesto, v drugo pa nadoknadil sedem točk zaostanka in na koncu za 6,8 točke prehitel Japonca Rena Nikaido in poskrbel za eksplozijo slovenskega navdušenja v izteku skakalnice. "Ne vem … zdaj imam občutek, da gledam film," je bil v prvem komentarju po veliki zmagi za TV Slovenija brez besed 26-letni olimpijski prvak. Spomnil se je tudi na brata Ceneta.

Domen Prevc je še drugič na teh olimpijskih igrah v Predazzu slišal slovensko himno Zdravljico. Zlatemu odličju s tekme mešanih ekip je dodal še olimpijski naslov na veliki skakalnici in še enkrat več dokazal, da je letos z razlogom vodilni skakalec v skupnem seštevku svetovnega pokala. Slovenski skakalni as je v finalu napadal z drugega mesta, po daljavi dneva 141,5 metra pa je osvojil svoj drugi naslov na teh igrah.

"Ne vem … zdaj imam občutek, da gledam film in vse skupaj opazujem nekje za eno šipo, kaj počne deček Domen. To je nekaj čarobnega, čudovitega. Vse skupaj se je odvilo še z napadom v drugi seriji in postreglo še z nekaj drame in zame je vse skupaj še toliko večji užitek, ker sem danes zaključil na način, na katerega sem zaključil," se je v prvem komentarju po velikem uspehu v izjavi za TV Slovenija smejalo novopečenemu olimpijskemu prvaku.

Domen Prevc z zlatim odličjem Foto: Reuters

Po podelitvi odličij je pred mikrofone stopil še enkrat. "Počasi dojemam, kaj se je zgodilo. En del mene se zadržuje, po drugi strani imam solzne oči, en del mene ne dojame, kaj sem naredil. Tudi kot otrok nisem sanjal o tem in da ti potem uspe nekaj takšnega, je vse skupaj neverjetno. Res se splača delati in garati, tudi če vmes ne gre najboljše in ni najlažje, je potem toliko lepše, ko gre. Nagrada, kot je to, je res uresničitev sanj," je za TV Slovenija prekipeval od sreče Prevc.

V manj kot letu dni je slovenski as med drugim postal svetovni prvak v skokih, poletih, osvojil je novoletno turnejo in dve zlati olimpijski medalji. "Vedno pravim, da imam enega brata (Ceneta, op. p.), ki ima kavarno, je stand-up komik, strokovni komentator, pa mu vse uspeva in vse spelje, tako da nimam kaj jamrati, od kje jemati energijo. Spomnim se nanj in ugotovim, da imam še kar nekaj rezerv. Konec koncev pa imam ob sebi kar nekaj ljudi, ki mi pomagajo in me porivajo naprej ter mi omogočajo stvari in sem res hvaležen. Ob sebi imam res ljudi, ki me delajo boljšega, to me dela dobrega in tako rastem iz dneva v dan," je še dodal Prevc.

Cene Prevc Foto: Aleš Fevžer

Hrgota: Po težavah, ki jih je imel, se je zelo dobro sestavil

Slovenija je tako osvojila prvo zlato olimpijsko medaljo v moških smučarskih skokih. Navdušen je bil tudi trener Robert Hrgota. "Predvsem je uspelo Domnu. Sem smo prišli z mislijo in željo po takšnem dosežku, sploh na veliki skakalnici je bil to glavni cilj. Po težavah, ki jih je imel, se je zelo dobro sestavil in v zadnjem skoku je pokazal to, kar je delal celo sezono. Že pred drugo serijo smo rekli: če bo Ren še enkrat šel tako kot v prvo, potem si je zaslužil zmago. To, kar je naredil Domen še s svojim dodatnim občutkom v zraku ... Rekel sem si, da če bo s tem skokom srebrn, je naredil, kar je znal. Potem se je zgodila tista manjša napaka pri Renu in to je bilo to. Jaz sem dovolj govoril, naj govori še olimpijski prvak," je za nacionalno televizijo še dodal nasmejani Hrgota.

