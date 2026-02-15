Prevci in dve Planici: Peter ostal brez tekme, Domen prihaja z zlatom

Čez dve leti bo Planica gostila naslednje svetovno prvenstvo v poletih. Domen Prevc bo na letalnici bratov Gorišek branil naslov svetovnega prvaka in že danes si je težko predstavljati, da Slovencev ne bi bilo med glavnimi kandidati za najvišja mesta. Ko se je boj za prestižne medalje nazadnje odvil v dolini pod Poncami, je bilo stanje duha v slovenski reprezentanci precej drugačno, precej bolj klavrna od tradicionalne pa je bila tudi podoba zibelke smučarskih poletov. Bilo je leto 2020, svet in z njim Slovenija pa sta bila v neusmiljenem primežu zdravstvene krize, pandemije koronavirusa.

Večje skakalnice, daljši skoki, rekordi, hitrost, višina, adrenalin – vse to je recept za spektakel. Manko vsega tega? Rezultat je bil pred dnevi viden na olimpijskih igrah, ko majhna 'pručka', kot jo je poimenoval marsikdo, ni prinesla prav veliko skakalnih užitkov. Ne skakalcem, ne trenerjem ali gledalcem. Izjema so seveda tisti, ki so se veselili vrhunskih rezultatov.

Na drugi strani svetovno prvenstvo v smučarskih poletih prinaša presežek vsega naštetega. Ni čudno, da so poleti med tekmovalci in gledalci tako zelo priljubljeni. Ni čudno, da se v dolino pod Poncami vsako leto zliva nepregledna množica ljudi z vseh koncev Slovenije, pa tudi od drugod. In ni čudno, da so Planici primat poskušali vzeti že večkrat.

(Še) vedno zibelka smučarskih poletov

S tem, da so največjo skakalnico, takrat še Bloudkovo velikanko, zgradili v Sloveniji, so se težko sprijaznili predvsem Norvežani, ki so šli celo tako daleč, da so svojim tekmovalcem za dobrih deset let prepovedali nastope v Planici. Velikost Bloudkove naprave je sčasoma začela zaostajati za konkurenco, Nemci so pobudo prevzeli z Oberstdorfom, kandidaturo za rekorde so z Vikersundom vložili Norvežani, daleč zadaj pa nista bila niti avstrijski Kulm in češki Harrachov. Domen Prevc je marca 2025 postavil 29. svetovni rekord na planiški letalnici. Foto: Reuters

Pisalo se je leto 1967 in v Planici se je po načrtih bratov Lada in Janeza Goriška začela gradnja nove letalnice. Željo in ponos, ki so ga Slovenci čutili do planiških poletov, je pokazala akcija, s katero je denar za novo letalnico zbirala celotna Slovenija. K-točko so začrtali pri za današnje razmere skromnih 153 metrih, a za tisti čas je bilo dovolj. Dovolj, da se je na otvoritveni tekmi dve leti pozneje črta svetovnega rekorda prestavila kar petkrat.

Svetovni prvak v posamični konkurenci je leta 2020 postal Karl Geiger. Foto: Vid Ponikvar Tu je človek prvič presegel daljavo 100 metrov, pozneje prvič preletel tudi 200-metrsko znamko. Do zdaj je tu padlo 29 svetovnih rekordov, zadnji marca lani, ko je pri 254,5 metra pristal Domen Prevc. Pred dobrimi petimi leti pa je tu potekalo tudi najbolj posebno svetovno prvenstvo v smučarskih poletih. Takšni, ki ga na splošno ne želimo ponoviti nikoli več.

Da bo sedmo prvenstvo v Planici drugačno, smo v odštevanju do spektakla izgovorili in zapisali neštetokrat. Besedo 'drugačno' smo uporabljali tudi zato, ker se nismo želeli zadovoljiti s tem, da bo zaradi vseh pomanjkljivosti slabša, neprava. Toda dejstvo je bilo, da bo decembrska, večerna, zasnežena in – prazna.

Zelena in siva cona

Decembrski scenarij bi bil za obiskovalce pravzaprav idealen. Dopoldne na zasnežene strmine Kranjske Gore, vmes toplo kosilo v hotelu in nato invazija. Proti dolini pod Poncami in tamkajšnjemu poznopopoldanskemu spektaklu. A leto 2020 je reklo ne, koronavirus je rekel ne.

V izteku letalnice so se tekmovalcem in medijskim ekipam preko zaslonov pridružili tudi navijači. Foto: Vid Ponikvar Na Gorenjsko bi se morali odpraviti kakšno uro prej, zastoje bi pričakovali nekje na začetku Zgornjesavske doline, najbrž že kaj prej. Ni jih bilo. Od avtoceste proti Kranjski Gori je postopoma naraščala le debelina snežne odeje, z njo pa radovednost oziroma negotovost, kako bo videti vseslovenski športni praznik v času pandemije.

Na mostu čez Savo Dolinko je pozdravilo nekaj delavcev, nato spet belina. Urejena in pripravljena za trume oboževalcev, ki jih tokrat ne bo. Za ljubitelje smučarskih skokov je bil takratni izpad izključno užitkarske narave, za vse tiste, ki si tukaj kruh služijo s turizmom, pa hud finančni udarec.

Mehurček (ali po Fisovem imenovanju 'snežinka') se je raztezal od Kranjske Gore do nordijskega centra v Planici. Odprti so bili le trije kranjskogorski hoteli; tista v tako imenovani zeleni coni sta bila rezervirana za reprezentance in najbolj ključne organizatorske ekipe, vsem drugim pa je bila dodeljena siva cona. Tudi v njej so bili vsi večkrat testirani in izolirani, toda ker so bili zbrani z vseh vetrov, je bilo tveganje za neposreden stik preveliko. Svetovno prvenstvo v poletih bi moralo v Planici potekati že marca 2020, a je bilo zaradi koronavirusa prestavljeno v naslednjo zimo. Foto: Vid Ponikvar

Pot od hotela do glavnega prizorišča je bilo treba opraviti z osebnim avtomobilom. Skupinski prevoz, ki je sicer v navadi, bi namreč lahko predstavljal točko druženja, to pa bi lahko povzročilo nepotrebno širjenje morebitne okužbe. Takšna je bila pač koronska realnost.

Ta je v oči najbolj boleče padla ob prihodu v nordijski center. Pogled na prazno vznožje letalnice je razkril, kako zelo gledalce pogreša tudi naprava. Čisto tiho in prazno vendarle ni bilo; organizatorji so poskrbeli za zaslone, ki so v iztek (poleg tekmovalnih in novinarskih ekip) spustili tudi obraze najzvestejših navijačev. Še bolj jasno in glasno pa je odmeval tudi glad uradnega napovedovalca Bojana Makovca. V tistih dneh je na žalost napovedal bolj malo slovenskih presežkov …

Prevc ostal brez tekme

Gorazd Bertoncelj se je sredi prvenstva ubadal z uporom v reprezentanci. Foto: Vid Ponikvar

Že uvodni tekmovalni dan je bil vse kaj drugega kot dolgočasen, za slovenske skakalne navdušence pa je bila osrednja novica jasna in ena sama – Peter Prevc bo boj za najboljšega letalca na svetu spremljal na daljavo. Najboljši slovenski skakalec je v interni bitki reprezentance na treningu pokazal premalo, da bi ga glavni trener Gorazd Bertoncelj uvrstil med četverico kandidatov za posamično tekmo.

"Peter je naš as, najboljši slovenski tekmovalec v poletih. A tokrat ni pokazal prebliska oziroma nekdanje šampionske forme in tako je bilo logično, da ga ne uvrstimo v ekipo," je razlagal Bertoncelj. Slovenijo so tako zastopali Anže Lanišek, Bor Pavlovčič, Domen Prevc in Timi Zajc.

Peter Prevc se je na vrh planiške letalnice dan kasneje dejansko odpravil v vlogi predskakalca in letel precej bolje kot na treningu. Toda sprememb v ekipi ni bilo, slovenski šampion je dal vedeti, da zapušča Planico. "Vsak polet pride prav, a to so bili moji zadnji letošnji poleti v Planici. Jutri zapuščam mehurček in odhajam domov," je pojasnil.

Peter Prevc je po neuspešnih internih kvalifikacijah za posamično tekmo napovedal odhod iz Planice, a se je nato vrnil. Foto: Vid Ponikvar

Zajc dvignil ogromno prahu

Četverica orlov, ki so se podali v boj za naslov svetovnega prvaka, je medtem letela daleč pod pričakovanji. S prestižnim nazivom se je okitil Nemec Karl Geiger, najboljši med Slovenci je bil Lanišek na 12. mestu. Pavlovčič je bil 20., Domen Prevc mesto za njim, Zajc pa 30.

Na svetovnem prvenstvu leta 2028 bo po vsej verjetnosti tekmovala tudi Nika Prevc. Foto: www.alesfevzer.com Slednji je v tistih dneh z javno kritiko (predvsem) na račun Gorazda Bertonclja dvignil ogromno prahu, a temnega obdobja slovenskih smučarskih skokov na tem mestu ne bomo pogrevali. Skakalec je bil suspendiran, trener se je poslovil, Peter Prevc pa se je vrnil v ekipo. Za končno četrto mesto na ekipni tekmi, naslov je šel Norvežanom.

Že čez mesec dni pozdrav svetovnemu in olimpijskemu prvaku

Dogodek, ki smo ga kljub vsem omejitvam napovedovali kot žarek normalnosti in nacionalnega poenotenja v času popolnega malodušja, se je odvil v drugo smer. In pod črto smo se strinjali, da je bila Planica 2020 posebna, edinstvena, a takšna, kakršne si ne želimo več.

Zagotovo bo povsem drugačna že tista čez dve leti. Že zato, ker bodo del naslednjega svetovnega prvenstva po vsej verjetnosti tudi skakalke, vključno s svetovno rekorderko Niko Prevc. Povsem drugače bo že čez dober mesec dni, ko bo v polni Planici Slovenija pozdravila aktualnega svetovnega, od včeraj pa tudi olimpijskega prvaka. Peter bo vse to brez dvoma spremljal z največjim ponosom.