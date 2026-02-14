Nika Prevc in Nika Vodan si želita še več

Pred moško posamično preizkušnjo na veliki skakalnici na olimpijskih igrah v Predazzu bodo danes zjutraj oziroma dopoldne z zadnjim treningom pred nedeljsko tekmo opravile še smučarske skakalke. Slovenija bo imela oči vnovič uprte v Niko Prevc, Niko Vodan, Katro Komar in Majo Kovačič. Prva serija drugega uradnega treninga bo ob 9.00.

Nika Prevc je v četrtek prvo serijo uradnega treninga končala na drugem mestu, v drugi seriji je bila najboljša, v tretji pa je zabeležila četrti dosežek. Nika Vodan je bila v vseh treh serijah uvrščena med najboljših deset, najboljša je bila na zadnjem, ko je bila sedma. Katra Komar je bila v prvi seriji 30., v drugi 21., v tretji pa 20., Maja Kovačič pa 34., 39. in 29.

Nedeljski boj za odličja se bo s prvo serijo začel ob 18.45, to pa bo tudi zadnji boj smučarskih skakalk na letošnjih olimpijskih igrah.

Predazzo, velika skakalnica, 2. uradni trening, ženske (kliknite za dostop do rezultatov na spletni strani FIS): Tekmovalka (št:) Prva serija (metri, točke) Druga serija Tretja serija Nika Prevc (50) Nika Vodan (41) Katra Komar (25) Maja Kovačič (21)

Spored: Sobota, 14. februar

9.00 uradni trening Nedelja, 15. februar

17.35 poskusna serija

18.45 posamična tekma

