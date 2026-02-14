Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Sobota,
14. 2. 2026,
6.14

Osveženo pred

1 ura, 17 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre Maja Kovačič Katra Komar Nika Vodan Nika Prevc Nika Prevc smučarski skoki

Sobota, 14. 2. 2026, 6.14

1 ura, 17 minut

ZOI 2026, Predazzo, smučarski skoki, velika skakalnica, drugi trening (ž)

Nika Prevc in Nika Vodan si želita še več

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
NIka Prevc | Nika Prevc si želi novega odličja, danes jo čaka še drugi uradni trening. | Foto Reuters

Nika Prevc si želi novega odličja, danes jo čaka še drugi uradni trening.

Foto: Reuters

Pred moško posamično preizkušnjo na veliki skakalnici na olimpijskih igrah v Predazzu bodo danes zjutraj oziroma dopoldne z zadnjim treningom pred nedeljsko tekmo opravile še smučarske skakalke. Slovenija bo imela oči vnovič uprte v Niko Prevc, Niko Vodan, Katro Komar in Majo Kovačič. Prva serija drugega uradnega treninga bo ob 9.00.

Jurij Tepeš
Sportal Jurij Tepeš iskreno o Niki Prevc in Niki Vodan: Vemo, v čem je težava

Nika Prevc je v četrtek prvo serijo uradnega treninga končala na drugem mestu, v drugi seriji je bila najboljša, v tretji pa je zabeležila četrti dosežek. Nika Vodan je bila v vseh treh serijah uvrščena med najboljših deset, najboljša je bila na zadnjem, ko je bila sedma. Katra Komar je bila v prvi seriji 30., v drugi 21., v tretji pa 20., Maja Kovačič pa 34., 39. in 29.

Nedeljski boj za odličja se bo s prvo serijo začel ob 18.45, to pa bo tudi zadnji boj smučarskih skakalk na letošnjih olimpijskih igrah.

Predazzo, velika skakalnica, 2. uradni trening, ženske (kliknite za dostop do rezultatov na spletni strani FIS): 

Tekmovalka (št:)   Prva serija (metri, točke) Druga serija Tretja serija
Nika Prevc (50)
Nika Vodan (41)
Katra Komar (25)
Maja Kovačič (21)

Spored:

Sobota, 14. februar
9.00 uradni trening

Nedelja, 15. februar
17.35 poskusna serija
18.45 posamična tekma

 Preberite še:

 
Domen Prevc
Sportal Prevc zablestel, nato pa predčasno pospravil smuči
Anže Lanišek, mama
Sportal Zakaj ima Anže Lanišek brke? To je zanimalo tudi njegovo mamo. Odgovor jo je nasmejal.
Timi Zajc
Sportal Timi Zajc ne skriva razočaranja: Mučim se. Zamenjal sem vse.
Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre Maja Kovačič Katra Komar Nika Vodan Nika Prevc Nika Prevc smučarski skoki
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.