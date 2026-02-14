Domen Prevc s fantastičnim drugim skokom do naslova olimpijskega prvaka!

Slovenski smučarski skakalec Domen Prevc je na posamični tekmi na veliki skakalnici v Predazzu osvojil naslov olimpijskega prvaka! Prevc je po prvi seriji zasedal drugo mesto, v finalu pa je pristal pri kar 141,5 metra in na koncu za 6,8 točke ugnal Japonca Rena Nikaida, ki je vodil po prvi seriji. Anže Lanišek je preizkušnjo končal na 30. mestu, Timi Zajc pa se s 34. mestom ni uvrstil v finale.

Slovenija ima novega olimpijskega prvaka! Najboljši skakalec zime,, je v deževnem Predazzu še enkrat več pokazal svoje mojstrstvo in kljub pritisku v drugi seriji, v kateri je napadel z drugega mesta in lovil sedem točk zaostanka, prišel do zlatega odličja. 26-letni skakalec je tako zlatemu odličju iz mešane ekipne tekme dodal še posamično lovoriko. V prvi seriji je Prevc pristal pri 138,5 metra, v finalu pa s 141,5 metra in naravnost mojstrskim nastopom pokazal, zakaj je v tej zimi številka ena. Prevc je bil sicer najboljši v današnji poskusni seriji, blestel pa je tudi na obeh uradnih treningih.

Veselje Prevca po drugem skoku Foto: Reuters

Na koncu je slovenski as za 6,8 točke ugnal Japonca Rena Nikaida, ki je vodil po prvi seriji. Japonec je v prvo zmogel 140 metrov, v drugo pa 136,5 metra, kar na koncu ni bilo dovolj za Prevca. Bronasto odličje je osvojil Poljak Kacper Tomasiak (133 metrov, 138,5 metra; 291,2 točke), ki je tako odličju iz srednje skakalnice dodal še odličje na veliki in poskrbel za eno lepših in bolj presenetljivih zgodb letošnjih olimpijskih iger.

Anže Lanišek je osvojil 30. mesto. Foto: Reuters

V deževnih razmerah s svojim nastopom nista bila zadovoljna Anže Lanišek in Timi Zajc. Lanišek je v finalu nazadoval še za dve mesti in je tekmo končal kot 30. (214,3 točke). Brez finala pa je ostal Zajc (123 metrov/116,9 točke), ki je tako svojo zadnjo tekmo na letošnjih olimpijskih igrah končal na 34. mestu.

Poleg Zajca se je že po prvi seriji poslovil tudi branilec naslova na veliki napravi iz Pekinga 2022, Norvežan Marius Lindvik, ki je nastop končal na 32. mestu. Prav tako med finalisti ni bilo avstrijskega asa Stefana Krafta, ki je 36., medtem ko je bil lanski skupni zmagovalec sezone Daniel Tschofenig, ki je bil po prvi seriji osmi, diskvalificiran.

Pred začetkom tekme na veliki napravi so skakalci opravili s poskusno serijo, v kateri se je najbolj izkazal Domen Prevc, ki je s 16. zaletnega mesta skočil 132 metrov (87,7 točke). Meter manj je zmogel Ren Nikaido, ki je bil drugi (87,1 točke), tretje mesto pa je zasedel Poljak Kacper Tomasiak (133 metrov; 82,1 točke). Anže Lanišek je s skokom, dolgim 121 metrov (65,3 točke), zasedel 25. mesto, Timi Zajc pa se je odločil, da v poskusni seriji ne bo skakal.

V nedeljo se bodo na tej napravi za olimpijska odličja pomerile še skakalke. Prva favoritinja tekme je slovenska junakinja Nika Prevc, ki bo po zlati kolajni na tekmi mešanih ekip in srebru na manjši napravi lovila že svojo tretjo kolajno teh iger.

ZOI, Predazzo, velika skakalnica, 2. serija: 1. Domen Prevc (Slo) 301,8 točke (138,5/141,5)

2. Ren Nikaido (Jap) 295,0 (140/136,5 m)

3. Kacper Tomasiak (Pol) 291,2 (133/138,5 m)

4. Kristoffer Eriksen Sundal (Nor) 288 točk (136/135,5 m)

5. Jan Hörl (Avt) 286,9 (134,5/136 m)

6. Rjoju Kobajaši (Jap) 284,5 točke (131/138,5 m)

7. Stephan Embacher (Avt) 284,1 (133/136 m)

8. Ilya Mizernykh (Kaz) 281,6 (140,5/136 m)

9. Philipp Raimund (Nem) 277,4 (131/136 m)

10. Vladimir Zografski (Bol) 277,3 (133,5/133,5 m)

...

30. Anže Lanišek (Slo) 214,3 (124,5/118,5 m) Po 1. seriji: 1. Ren Nikaido (Jap) 154,0 točke/140 m

2. Domen Prevc (Slo) 147,0/138,5 m

3. Kristoffer Eriksen Sundal (Nor) 145,0/136 m

4. Kacper Tomasiak (Pol) 141,8/133 m

5. Jan Hörl (Avt) 141,7/134,5 m

6. Vladimir Zografski (Bol) 139,3/133,5 m

7. Stephan Embacher (Avt) 139,0/133 m

8. Ilya Mizernykh (Kaz) 137,0/140,5 m

9. Antti Aalto (Fin) 136,1/131 m

10. Philipp Raimund (Nem) 135,2/131 m

...

28. Anže Lanišek (Slo) 122,2/124,5 m

34. Timi Zajc (Slo) 116,9/123 m

Preberite še: