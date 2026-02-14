Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Jaka Lopatič

Avtor:
Jaka Lopatič

Sobota,
14. 2. 2026,
20.40

Osveženo pred

47 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,92

Natisni članek

Natisni članek
rekord Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre Matti Nykänen mejnik Domen Prevc Domen Prevc

Sobota, 14. 2. 2026, 20.40

47 minut

Skok v večnost: Domen Prevc z olimpijskim zlatom do podviga, ki je uspel le Mattiju Nykänenu

Jaka Lopatič

Avtor:
Jaka Lopatič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,92

Od našega poročevalca iz Predazza

Domen Prevc | Domen Prevc je spisal zgodovino v smučarskih skokih. Zdaj so njegove naslednje zlate posamične medalje: zlata medalja na nordijskem svetovnem prvenstvu, zlata na svetovnih prvenstvih v poletih, zlati orel z novoletne turneje, zlata olimpijska iz Predazza, vse bližje pa je velikemu kristalnemu globusu, ki bi ga lahko osvojil že v začetku marca. | Foto Guliverimage

Domen Prevc je spisal zgodovino v smučarskih skokih. Zdaj so njegove naslednje zlate posamične medalje: zlata medalja na nordijskem svetovnem prvenstvu, zlata na svetovnih prvenstvih v poletih, zlati orel z novoletne turneje, zlata olimpijska iz Predazza, vse bližje pa je velikemu kristalnemu globusu, ki bi ga lahko osvojil že v začetku marca.

Foto: Guliverimage

Slovenski skakalni šampion Domen Prevc je osvojil posamično zlato medaljo na veliki skakalnici na olimpijskih igrah v Predazzu in dopolnil zbirko največjih lovorik v karieri, kmalu pa bo kmalu postal drugi skakalec v zgodovini, ki je osvojil vse prestižne lovorike v smučarskih skokih – pred njim se je s takšnim uspehom pohvalil le legendarni Matti Nykänen.

Na veliki olimpijski skakalnici v Predazzu je Domen Prevc v pravem trenutku - v drugi seriji je napadal z drugega mesta - pokazal najboljši skok, ki mu je prinesel najžlahtnejše odličje. Zanj zgodovinsko na posamičnih tekmah na olimpijskih igrah, potem ko že ima zlato medaljo s tekme mešanih ekip.

Podvig po Nykänenu: popolni komplet največjih naslovov

Z današnjim zlatom je Domen Prevc dopolnil zbirko največjih naslovov, ki jih lahko skakalec osvoji v karieri - novoletna turneja, naslov svetovnega prvaka v poletih, zlato na nordijskem svetovnem prvenstvu, posamično olimpijsko zlato, veliki kristalni globus pa je praktično tudi že v njegovi lasti.

Vse to mu je/bo uspelo v pičlem letu, saj je z zlatim obdobjem začel pred slabim letom na nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu.

Kaj vse je Domen Prevc osvojil v zadnjem letu kot posameznik

  • Zlato medaljo na nordijskem svetovnem prvenstvu - Trondheim
  • Novoletno turnejo
  • Zlato medaljo na svetovnem prvenstvu v poletih - Oberstdorf
  • Zlato medaljo na zimskih olimpijskih igrah - Predazzo

V zgodovini je takšen popolni komplet pred njim vknjižil le legendarni in žal preminuli Matti Nykänen. Dosežek, do katerega denimo nista mogli skočiti velikani tega športa Jens Weissflog, Janne Ahonen, Adam Malysz, Stefan Kraft, Kamil Stoch ...

Prvi slovenski športnik z zlato medaljo na zimskih olimpijskih igrah

Povrhu vsega je Domen kot prvi slovenski zimski športnik z osvojeno zlato posamično medaljo. Med dekleti je to uspelo alpski smučarki Tini Maze in skakalki Urši Bogataj.

A nastopov za Domna še ni konec. V ponedeljek ga čaka še superekipna tekma – tekma parov -, kjer lahko še obogati zbirko medalj z olimpijskih iger, ki so njegove krstne.

rekord Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre Matti Nykänen mejnik Domen Prevc Domen Prevc
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.