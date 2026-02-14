Skok v večnost: Domen Prevc z olimpijskim zlatom do podviga, ki je uspel le Mattiju Nykänenu

Slovenski skakalni šampion Domen Prevc je osvojil posamično zlato medaljo na veliki skakalnici na olimpijskih igrah v Predazzu in dopolnil zbirko največjih lovorik v karieri, kmalu pa bo kmalu postal drugi skakalec v zgodovini, ki je osvojil vse prestižne lovorike v smučarskih skokih – pred njim se je s takšnim uspehom pohvalil le legendarni Matti Nykänen.

Na veliki olimpijski skakalnici v Predazzu je Domen Prevc v pravem trenutku - v drugi seriji je napadal z drugega mesta - pokazal najboljši skok, ki mu je prinesel najžlahtnejše odličje. Zanj zgodovinsko na posamičnih tekmah na olimpijskih igrah, potem ko že ima zlato medaljo s tekme mešanih ekip.

Podvig po Nykänenu: popolni komplet največjih naslovov

Z današnjim zlatom je Domen Prevc dopolnil zbirko največjih naslovov, ki jih lahko skakalec osvoji v karieri - novoletna turneja, naslov svetovnega prvaka v poletih, zlato na nordijskem svetovnem prvenstvu, posamično olimpijsko zlato, veliki kristalni globus pa je praktično tudi že v njegovi lasti.

Vse to mu je/bo uspelo v pičlem letu, saj je z zlatim obdobjem začel pred slabim letom na nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu.

Kaj vse je Domen Prevc osvojil v zadnjem letu kot posameznik Zlato medaljo na nordijskem svetovnem prvenstvu - Trondheim

Novoletno turnejo

Zlato medaljo na svetovnem prvenstvu v poletih - Oberstdorf

Zlato medaljo na zimskih olimpijskih igrah - Predazzo

V zgodovini je takšen popolni komplet pred njim vknjižil le legendarni in žal preminuli Matti Nykänen. Dosežek, do katerega denimo nista mogli skočiti velikani tega športa Jens Weissflog, Janne Ahonen, Adam Malysz, Stefan Kraft, Kamil Stoch ...

Prvi slovenski športnik z zlato medaljo na zimskih olimpijskih igrah

Povrhu vsega je Domen kot prvi slovenski zimski športnik z osvojeno zlato posamično medaljo. Med dekleti je to uspelo alpski smučarki Tini Maze in skakalki Urši Bogataj.

A nastopov za Domna še ni konec. V ponedeljek ga čaka še superekipna tekma – tekma parov -, kjer lahko še obogati zbirko medalj z olimpijskih iger, ki so njegove krstne.