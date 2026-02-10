Slovenska mešana skakalna ekipa v postavi Nika Vodan, Nika Prevc, Anže Lanišek in Domen Prevc je v Predazzu osvojila naslov olimpijskih prvakov, kar je druga slovenska kolajna na letošnjih olimpijskih igrah. S tem so smučarski skoki po številu kolajn (11) najuspešnejši, na drugem mestu je alpsko smučanje z 10 olimpijskimi odličji. Največ, osem, leta 2014 v Sočiju, z zadnjih olimpijskih iger v Pekingu pa so se vrnili s sedmimi odličji. Koliko jih bodo osvojili tokrat?

Že prvi tekmovalni dan zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 je slovenska reprezentanca osvojila odličje. Okoli vratu ga je prejela smučarska skakalka Nika Prevc, ki je na srednji skakalnici v Predazzu postala olimpijska podprvakinja.

Nika je tako postala tretja članica družine Prevc z olimpijsko kolajno, Peter ima v bogati zbirki štiri olimpijske kolajne, zlato, dve srebrni in eno bronasto. Cene Prevc pa je pred štirimi leti osvojil srebro na ekipni tekmi.

Tri dni pozneje se je število članov družine Prevc z olimpijskim odličjem še povečalo. Domen Prevc je v družbi s sestro Niko, Anžetom Laniškom in Niko Vodan postal olimpijski prvak na tekmi mešanih ekip.

S to kolajno so smučarski skoki po številu slovenskih odličij na zimskih olimpijskih igrah postali najuspešnejši šport. Slovenci so osvojili 11 skakalnih kolajn, na drugem mestu je z 10 kolajnami alpsko smučanje, v deskanju na snegu imajo Slovenci pet kolajn, v biatlonu in teku na smučeh pa dve.

Nika Prevc je prvo olimpijsko odličje osvojila na posamični tekmi na srednji skakalnici, na kateri je postala olimpijska podprvakinja. Foto: Reuters

Prva v Sarajevu

Zgodovina osvajanja kolajn slovenskih športnikov na zimskih olimpijskih igrah sega v leto 1984, ko je Jure Franko v Sarajevu postal olimpijski podprvak v veleslalomu. Prva olimpijska odličja so slovenski športniki v samostojni državi osvojili v Lillehammerju deset let pozneje, ko so bili Jure Košir, Katja Koren in Alenka Dovžan bronasti.

V Pekingu so se približali rekordnemu Sočiju

Prvega zimskega olimpijskega zlata se je Slovenija veselila leta 2014 v Sočiju, kjer je zgodovino pisala najboljša slovenska alpska smučarka Tina Maze. Korošica je postala olimpijska prvakinja v veleslalomu in smuku. Tina Maze je leta 2014 postala olimpijska prvakinja v veleslalomu in smuku. Foto: Reuters

Igre v Sočiju so bile za Slovenijo po številu odličij najuspešnejše, športniki so osemkrat stopili na zmagovalni oder. Po dve kolajni – srebro in bron – sta tam osvojila še smučarski skakalec Peter Prevc in deskar na snegu Žan Košir, po enkrat pa sta se na stopničke povzpeli tudi smučarska tekačica Vesna Fabjan in biatlonka Teja Gregorin, obe sta osvojili bronasto odličje.

Na zadnjih olimpijskih igrah v Pekingu 2022 so se po številu odličij približali Sočiju, slovenski športniki so domov prinesli sedem odličij: dve zlati, tri srebrne in dve bronasti. Urša Bogataj je osvojila zlato na individualni tekmi na srednji skakalnici, do zlata pa skočila še na tekmi mešanih ekip z Niko Križnar, Timijem Zajcem in Petrom Prevcem.

Slovenski športniki so se z zadnjih zimskih olimpijskih iger vrnili s sedmimi odličji. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Srebrna odličja so osvojili deskar Tim Mastnak v paralelnem veleslalomu, alpski smučar Žan Kranjec v veleslalomu ter moška ekipa v smučarskih skokih (Lovro Kos, Cene Prevc, Timi Zajc in Peter Prevc). Skakalka Nika Križnar je dodala bronasto kolajno, deskarka Gloria Kotnik pa je bila tretja v deskarskem paralelnem veleslalomu.

Slovenske olimpijske kolajne na ZOI

