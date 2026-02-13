Domen Prevc po enem skoku končal trening: dobil je znak za soboto

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Od našega poročevalca iz Predazza

Domen Prevc | Domen Prevc je bil tudi tokrat zbran na vrhu velike skakalnice v Predazzu. Na treningu je skočil najbolje od vseh. | Foto Reuters

Domen Prevc je bil tudi tokrat zbran na vrhu velike skakalnice v Predazzu. Na treningu je skočil najbolje od vseh.

Foto: Reuters

Domen Prevc je petkov trening na veliki olimpijski skakalnici v Predazzu končal po le enem skoku, a je bil ta dovolj zgovoren. Tako kot dan prej pri zadnjem skoku je tudi tokrat dosegel najboljši dosežek, kar je bil v slovenskem taboru znak, da je skakalnico prebral in je pripravljen na sobotni boj za posamično medaljo.

Popotnica za sobotno posamično tekmo je pri Domnu Prevcu idealna. Z zadnjima dvema skokoma na veliki napravi je naredil dobro osnovo v boju za odličja.

Kratek na papirju, dolg dan v ozadju

Čeprav se je petek navzven zdel "kratek in sladek", potem ko je skočil na treningu le enkrat in bil takoj najboljši, je Domen razkril, da je bila za tem treningom dolga priprava.

"Kratko, sladko res, ampak je moj dan potekal od 11. ure naprej. Od takrat smo načrtovali, gledali, kako zapeljati, kaj je najbolj smiselno. Če bo ta skok v redu, smo rekli, da je to to. Nekako prave občutke sem ujel, so pa še rezerve. Na svežino gremo jutri, najprej poskusni skok in od tam dalje. S temi občutki grem v jutrišnji dan. Da pridem spočit, željan skokov," je povedal.

Domen Prevc
Sportal Prevc zablestel, nato pa predčasno pospravil smuči

"Globina me bega" – in zakaj bo jutri lažje

Tako včeraj pri zadnjem kot pri današnjem edinem skoku je imel nekaj težav pri doskoku, v izteku skakalnice pa je razložil, kaj mu je povzročalo preglavice.

Domen Prevc | Foto: Reuters Foto: Reuters

"Malce imam težav z globino in me nekoliko bega. Saj te vejice na doskočišču izgledajo, da se lepo vidijo, ampak ko letiš z veliko hitrostjo in ko loviš zadnje metre in je še tista zelena črta, te marsikaj lahko globinsko hitro zbega. Danes je bila še malo trša skakalnica kot včeraj. Mislim, da bo jutri lažje. Ko jo bodo še malo pobarvali, ko bo malo več kontrasta med snegom in rdečo barvo, bo tudi stvar veliko lažje stekla, zlasti ko bo več sproščenosti. In še tekma naredi svoje, zato bo lažje," razlaga najboljši skakalec te zime.

O mizi govorijo tudi drugi. Domen: Kot Ferrari s premalo konji

V Predazzu je med skakalci precej pogovorov tudi o mizi, ki je nekoliko posebna, potem ko so jo popravili po lanski poletni generalki na tekmah za grand prix.

Miza je nekoliko nenavadna, poudarja tudi Domen Prevc. Ne razume, zakaj so jo šli popravljat. | Foto: Reuters Miza je nekoliko nenavadna, poudarja tudi Domen Prevc. Ne razume, zakaj so jo šli popravljat. Foto: Reuters

"Ne vem, zdaj so to mizo nekaj popravljali. Če konstrukcijsko ne narediš skakalnice v celoti, z eno malenkostjo nekaj popravljati ne gre. Ne vem. To je tako, kot da bi Ferrariju dal premalo konjev, pa bi, ne vem, gor dajal večje gume, da se bo hitreje peljal. Ne bo se. Tega se je treba lotiti s celim pristopom. Ampak je skakalnica za vse ista, to je dejstvo. Vsi imamo podobne težave, vsi se bomo morali podobno prilagoditi in tisti, ki mu bo to najbolj uspelo, bo najboljši."

Anže Lanišek, mama
Sportal Zakaj ima Anže Lanišek brke? To je zanimalo tudi njegovo mamo. Odgovor jo je nasmejal.

Ne lovi zgodovine in vstop v družbo legendarnega Mattija Nykänena

S takšnimi skoki Domen ne bo le v igri za medaljo, ampak za tisto z najžlahtnejšim sijajem. Če bi mu uspel veliki met in bi se okitil z zlatom, bi mu uspel zgodovinski dosežek, s katerim se je lahko pohvalil le legendarni Matti Nykänen. Postal bi drugi skakalec v zgodovini, ki bi v karieri zbral vse največje lovorike: novoletno turnejo, veliki kristalni globus (Domen je le še streljaj od njega), naslov svetovnega prvaka v poletih in na nordijskem svetovnem prvenstvu ter še posamično olimpijsko zlato.

"Nočem si ustvarjati umetnega pompa. Želim uživati, pokazati, kar znam, narediti najboljše skoke, rezultat pa je tisti, ki pride."

Ko je beseda nanesla na možnost zgodovinskega dosežka Nykänena, je Domen ostal zvest svojemu pristopu: "Nisem še do tja prišel. Rezultati bodo potem prišli. Najprej se je treba na skoke osredotočiti, potem pride vse ostalo."

Podobno je odgovoril tudi na vprašanje, ali gre morda za največjo tekmo njegovega življenja: "Sploh se nisem s tem ubadal, kako, kaj, zakaj. Pristop na tekmo moram imeti pravi. Te igre jemljem strukturirano. Nočem si ustvarjati umetnega pompa. Želim uživati, pokazati, kar znam, narediti najboljše skoke, rezultat pa je tisti, ki pride. So olimpijske igre, se čuti vzdušje, pritiska je že tako dosti in si ne želim še sam česarkoli nalagati."

Passo Rolle, savna, spanje in italijanska kava v vasi

Čeprav si treningi in tekme sledijo drug za drugim, je na olimpijskih igrah Domen nekaj časa, da si je odklopil glavo, le imel.

"Nimam občutka, da ga imam veliko. Tisti dan, ko smo bili prosti, sem šel na Passo Rolle, da sem odklopil glavo. Savna je bila na meniju. Če delaš nekaj, se dan hitro odvije. Mogoče kaj preštudiram, pregledam. Se mi zdi, da se dnevi hitro odvijajo. Pozno pridemo s skakalnic, loviš tiste ure spanja, kolikor se da. Dopoldne potegneš in se dan kar hitro obrne."

Če mu v soboto uspe veliki met in osvoji zlato medaljo, bo drugi v zgodovini po legendarnemu Mattiju Nykänenu z velikim podvigom – osvojenimi največjimi lovorikami v skakalnem svetu. | Foto: Reuters Če mu v soboto uspe veliki met in osvoji zlato medaljo, bo drugi v zgodovini po legendarnemu Mattiju Nykänenu z velikim podvigom – osvojenimi največjimi lovorikami v skakalnem svetu. Foto: Reuters

Natanko teden je v olimpijski vasi, v kateri se dobro počuti in verjame, da bo tako tudi do konca iger, ki se bodo zanj končale po ponedeljkovi superkipni tekmi: "Kasarna je obnovljena. Pridih je super. Lepo so uredili. Poln šotor z obroki, fitnes je super urejen. Vedno so ljudje, ki pomagajo. Olimpijska vas mi je všeč. Imamo barista in italijansko kavo vedno na voljo. Nimamo kakšnih težav."

Savna in Widhölzl? Tokrat ne.

Za Domna je znano, da se rad sprošča tudi v savni. Naslednje vprašanje je spomnilo na lanski trenutek z Andreasom Widhölzlom, ko sta se srečala v savni in mu je Avstrijec takrat svetoval, naj gleda le nase. Se je tudi tukaj kdaj z njim srečal v savni? "Ne, tu so pa druge nacije. V savno sem šel k našim trenerjem, ker je mi nimamo v olimpijski vasi. Hodimo v hotel, kjer so trenerji," je pojasnil, ob vprašanju, ali drugi zdaj gledajo, kdaj gre v savno, da bi dobili kakšen njegov nasvet, pa se je nasmehnil: "Zaenkrat smo samo Slovenci in poljski trenerji."

NIka Prevc
Sportal Nika Prevc in Nika Vodan si želita še več
Jurij Tepeš
Sportal Jurij Tepeš iskreno o Niki Prevc in Niki Vodan: Vemo, v čem je težava
