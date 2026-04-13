Košarkarji Cedevite Olimpije so v nedeljo doživeli še sedmi zaporedni poraz, potem ko so v Stožicah z 79:85 klonili pred Partizanom. "Številke so zgovorne," je bil po porazu jasen strateg ljubljanske zasedbe Zvezdan Mitrović.

V nedeljo je bil v Stožicah po nekaj časa znova košarkarski praznik. V Ljubljani se je na tekmi sedmega kroga skupine za prvaka v ligi ABA zbralo nekaj več kot šest tisoč gledalcev, ki so lahko uživali v dobri igri Cedevite Olimpije. Ta je več kot tri četrtine igrala bolje od beograjskega evroligaša, ki pa je na koncu izvlekel svojo 20. zmago v sezoni. Olimpija je bila poražena še enajstič, na obračunu, ki so ga iz prvih vrst spremljali tudi člani Olimpije iz sezone 2001/02, v kateri so osvojili ligo ABA, pa je tako zmanjkala tista pika na i.

Mitrović: Težko je komentirati takšne tekme

Jasno je, da so se ljubljanski zasedbi po nesrečnem porazu v EuroCupu podrle karte, čemur lahko pripišemo sedem zaporednih porazov v vseh tekmovanjih. Po zadnjem porazu je postalo jasno, da se bo Olimpija v končnico podala s šestega mesta lige za prvaka. Strateg Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović se je po srečanju obregnil tudi ob kriterij.

V Stožicah se je v nedeljo po uradnih podatkih zbralo več kot šest tisoč navijačev. Foto: Aleš Fevžer

"Če pogledamo statistiko, 37 prostih metov Partizana in 16 naših, je jasno, o kakšnem kriteriju govorimo. Tudi sicer sem pogledal statistiko lige ABA, kjer je Cedevita Olimpija v samem vrhu po številu prostih metov, ki jih izvajajo naši nasprotniki. Teh je približno 150 več kot naših. V EuroCupu pa smo skozi sezono spremljali drugačno zgodbo. Po vseh kaznih, ki sem jih v tej sezoni prejel ob parketu, z razlogom ali brez njega, teh stvari nočem več posebej komentirati in ne bom zašel v različne teorije. A številke so zgovorne: Igokea 45 prostih metov, Zadar podobno, Partizan 37," je bil brez dlake na jeziku Mitrović.

"Težko je komentirati takšne tekme, a kljub temu sem zadovoljen. Fantje so se dobro kosali z evroligaško ekipo, s klubom, v katerem je vrednost enega igralca primerljiva z našim celotnim moštvom. Kljub nizu porazov se borijo in dajejo vse od sebe. Poraz proti Dubaju nas je še posebej bolel. V zaključku tekme je bilo nekaj situacij, zaradi katerih smo ostali brez boljšega rezultata. Kot trener sem ponosen na ekipo. Spodbujam jih, da trenirajo, delajo in vztrajajo, a na koncu odločajo številke – statistika ne laže. Zdaj se osredotočamo na končnico. Žal mi je, da na klopi nisem imel najmlajših igralcev in Camerona, ki je zaradi poškodbe dobil manj minut. Če bi bila Derin Can in Maks z nami, bi bila to zanju odlična priložnost za nabiranje dragocenih izkušenj," je dodal Mitrović.

Umoja Gibson je dosegel 25 točk. Foto: Aleš Fevžer

V nedeljo še proti Igokei

Razočarani so bili tudi košarkarji, ki so si želeli prekinitve negativnega niza, sploh proti evroligašu, ki ga v Stožicah niso premagali že tri leta. "Občutki po porazu niso najboljši. Pričakovali smo, da bomo imeli več energije, saj je bila to za nasprotnika že četrta tekma v tem tednu, a nam je na koncu zmanjkalo moči. Zdaj je fokus jasen, potrditi šesto mesto in se pripraviti na dvoboj z Budućnostjo ali Crveno zvezdo v končnici," je dogajanje na parketu pokomentiral Rok Radović, ki je dosegel šest točk.

Prvi strelec je bil s 25 točkami Umoja Gibson. "Ni lahko, a poraze moramo sprejemati enako kot zmage," je dejal Američan. Ljubljansko zasedbo zdaj v drugem delu čaka le še ena tekma, v nedeljo se bo v Hali Tivoli pomerila z Igokeo. Nato se bo začel boj na izpadanje. "Čim prej moramo najti pravi ritem in samozavest pred začetkom končnice," je dodal Gibson.

