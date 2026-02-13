Jurij Tepeš iskreno o Niki Prevc in Niki Vodan: Vemo, v čem je težava

Prvi trening na veliki skakalnici slovenski ženski reprezentanci ni prinesel popolnega zadovoljstva, a se zavedajo, da bodo pred nedeljsko tekmo na skakalnici v Predazzu odtekli še en krog. Glavni trener Jurij Tepeš je poudaril, da so bile težave pričakovane, v isti sapi pa dodal, da bosta Nika Prevc in Nika Vodan še napredovali.

Če bi gledali samo številke, bi lahko rekli, da je bil četrtkov prvi uradni trening na veliki olimpijski skakalnici v Predazzu za slovenski tabor spodbuden. Nika Prevc je bila v eni seriji najboljša, na splošno pa ves čas visoko – zasedla je še drugo in četrto mesto. A sama po skokih ni skrivala, da občutek še ni tisti, ki ga želi.

"Nisem zadovoljna, ker se mi je poznala neučakanost, ob močnem vetru v hrbet sem preveč napadala med letom. To me je močno kaznovalo z metri," je po prvem treningu na veliki skakalnici povedala srebrna s srednje olimpijske skakalnice.

Tepeš po treningu: Čisto v redu, brez posebnosti, težave so bile pričakovane

Glavni trener Jurij Tepeš je trening ocenil mirno in brez olepševanja. Poudaril je, da je bil sicer soliden, a so se pokazale težave: "Ampak to smo pričakovali, saj je prehod z manjše na večjo skakalnico vedno zahteven. Danes se je to pokazalo."

Tudi Nika Vodan ni bila zadovoljna s svojimi predstavami. Poznala se ji je utrujenost po neprespanih nočeh, ki so bile posledica stresa in čustvenega doživljanja zlate medalje na tekmi mešanih ekip.

Nika Vodan upa, da si bo do nedelje napolnila baterija, saj sta ji posamična tekma in zlata medalja na tekmi mešanih ekip vzeli veliko energije. Foto: Guliverimage

"Upravičeno, saj imata obe še kar nekaj rezerv. Vemo, v čem je težava, zato me ne skrbi. Mlajša Nika je bila v počepu preveč agresivna, v zraku pa premalo. Danes je prost dan in upam, da se bosta spočili. Dan pred treningom sta obe Niki opravili trening moči, zato smo vedeli, da občutki na treningu še ne bodo čisto pravi. Pomembno je, da bomo v nedeljo pravi. Priporočljivo je, da tudi v soboto zjutraj, da dobijo prave občutke in gredo z zaupanjem v tekmo," je v izteku velike skakalnice v Predazzu razlagal Tepeš.

Sproščen dan z odbojko

Zaradi strnjenega urnika dekleta drugega treninga ne bodo opravila v času tekme, ki bo v nedeljo ob 18.45, ampak bodo na delu že v soboto ob 9. uri zjutraj.

Jurij Tepeš in njegov pomočnik Andraž Pograjc Foto: Matej Družnik/Delo/STA

"Na manjši skakalnici se je pokazalo, da so bili zjutraj zelo podobni pogoji kot zvečer. Drugače je samo to, da luči niso prižgane. Bomo videli, kako bo tukaj in ali se bo vreme kaj menjalo. Dobrodošlo bi bilo nekaj vetra od zadaj, če ga ne bo, pa ga pač ne bo," se je Tepeš navezal na razmere ter dal jasno vedeti, da zvečer veter skakalcem in skakalkam vselej piha v hrbet.

Današnji dan bo sproščen, z regeneracijskim treningom in odbojko, da se ekipa poveže. Tepeš je pojasnil, da niso vajeni toliko prostega časa, a da je treba paziti, saj lahko preveč dodatnega treninga pobere občutke, ki jih potrebujejo za nedeljo.

"Niko bomo že umirili, to me ne skrbi. Vesel sem, da je malo nezadovoljna."

Po medaljah se lahko hitro zgodi, da misli odplavajo. Tepeš o srebrni in zlati medalji ne razmišlja, saj bo za to čas po olimpijskih igrah oziroma sezoni.

Nika Prevc po četrtkovem treningu še ni bila zadovoljna. V soboto ima na voljo še tri skoke pred nedeljsko tekmo. Foto: Guliverimage

Zdaj je v ospredju tekma na veliki skakalnici. Dekleta se morajo pripraviti, da bodo svoje delo opravila najbolje, kar ga lahko. Pri slovenski skakalni kraljici Niki bo pomembno, da bo skakala umirjeno. Tepeš ima recept za to: "Umirili jo bomo že, to me ne skrbi. Vesel sem, da je malo nezadovoljna, sploh ker v zadnji seriji ni pokazala tistega pravega skoka. Takšnega, kot bi si ga želela. Kot smo rekli že po srednji skakalnici, ona je perfekcionistka. Pri vsakem skoku želi pokazati maksimum. Ampak ta skakalnica je drugačna, z veliko hitrosti, hitrost je tudi tri ali štiri kilometre na uro večja kot v Planici. Na to nismo navajeni, pa tudi zelo veliko vetra je v hrbet."

Norvežanki največji trn v peti

Konkurenca v boju za vrh je močna, a Tepeš se noče ukvarjati z drugimi. Pri takšnih pogojih in na veliki skakalnici se hitro zgodi, da preveč gledanja proti tekmicam prinese samo živčnost in slabše skoke.

Zlata s srednje skakalnice, Norvežanka Anna Odine Strøm, je opravila le dva skoka ter se pohvalila z drugim in tretjim dosežkom. Zelo razpoložena je bila tudi njena rojakinja Eirin Maria Kvandal, ki ima raje večje skakalnice in je bila pri zadnjem skoku najboljša. Razpoložena je bila tudi izkušena Japonka Sara Takanaši.

"Brez zveze je govoriti o rezultatih, treba je skakati dobro. Na preostalo nimamo vpliva."

"S tekmicami se ne obremenjujemo, imamo dovolj svojih 'težav'. Treba je skakati in se osredotočiti na svoje občutke. Bolj ko se obremenjuješ s konkurenco, slabše je," je poudaril Tepeš in razkril želje za tekmo: "Zadovoljen bi bil z dobrimi skoki. Rezultatsko ne mislim preveč komentirati. Želim dobre skoke, da bodo dekleta zadovoljna, ker po prvem treningu niso bila. Veter se je menjal. Lahko smo zadovoljni s šestim mestom ali pa z drugim nismo. Brez zveze je govoriti o rezultatih, treba je skakati dobro. Na preostalo nimamo vpliva. To je šport v naravi, marsikaj se lahko zgodi."