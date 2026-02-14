Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
R. Sp.

Sobota,
14. 2. 2026,
19.15

Projekt Total Hoops

Luka Dončić pokazal veliko srce in osrečil najmlajše #video

R. Sp.

Luka Dončić | Luka Dončić je zaradi poškodbe stegenske mišice izpustil zadnje štiri tekme Lakersov, v noči na ponedeljek pa naj bi odigral vsaj nekaj minut srečanja All-Star. | Foto Guliverimage

Luka Dončić je zaradi poškodbe stegenske mišice izpustil zadnje štiri tekme Lakersov, v noči na ponedeljek pa naj bi odigral vsaj nekaj minut srečanja All-Star.

Foto: Guliverimage

Košarka ni zgolj šport, ampak predstavlja bistveno več. O tem so se lahko prepričali tudi mladi ljubitelji košarke, ki jih je doletela čast, da so lahko v Los Angelesu sodelovali na posebnem druženju z Luko Dončićem. Slovenski virtuoz jih je učil osnov in temeljnih vrednot košarkarske igre, mladi športniki pa so pridobili nepozabne izkušnje, ko jih je spremljal in usmerjal eden največjih košarkarskih zvezdnikov na svetu.

Sportal Dobra novica za navijače Luke Dončića

Slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić že dolgo ne navdušuje le s svojimi mojstrovinami na parketu, ampak tudi s svojimi človekoljubnimi projekti, s katerimi skuša pomagati mladim ljubiteljem športa. Pred spektaklom All-Star, na katerem bo nastopil v noči na ponedeljek in selekciji tujih košarkarjev v ligi NBA skušal pomagati do prvega mesta, se je tako udeležil posebnega dogodka, na katerem je osrečil kopico mladih ljubiteljev košarke iz Los Angelesa in okolice.

S pomočjo NBA Jr. in WNBA Jr., glavnih virov za mlade košarkarje, starše in trenerje, ter s svojo fundacijo je organiziral delovno druženje, na katerem je poprijel tudi za žogo in mladim predstavil osnove ter temeljne vrednote košarkarske igre. To je del projekta ''Total Hoops'', na katerem so vsi sodelujoči prejeli certifikat za udeležbo, Dončić pa je še enkrat več dokazal, kako želi strast do košarke, ki ga je omrežila že v mlajših letih, prenesti tudi na druge.

Je vzornik številnim mladim košarkarjem, ki niso skrivali sreče, da so se lahko udeležili tako posrečenega dogodka. Superzvezdnik Lakersov in najboljši strelec lige NBA v tej sezoni je akcijo Total Hoops napovedal že konec leta 2024, z njo pa želi vrniti veselje v mladinski šport.

V noči na ponedeljek bo po dolgem času zaigral na parketu. | Foto: Guliverimage V noči na ponedeljek bo po dolgem času zaigral na parketu. Foto: Guliverimage

O tem, kakšen vtis je napravil na mlade sodelujoče, so se razpisali tudi na straneh vodstva tekmovanja lige NBA. Zapisali so, da so se lahko učili od enega najboljših in dodali, da Luka Dončić ustvarja spomine za mlade. "To je nekaj posebnega," sporoča liga NBA, ki bo konec tedna v mestu angelov pozorno spremljala atraktivno dogajanje na zvezdniškem vikendu All-Star.

