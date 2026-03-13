Športni terenec compass je drugi najpomembnejši zastanovoša znamke Jeep v Sloveniji. Povprečna starost njihovih kupcev se znižuje, izbira pogonov pri obstoječih modelih pa se krči. To velja tudi za compassa, ki je postal precej večji in elektrificiran, že letos pa naj bi o nakupu prepričal okrog 200 Slovencev oziroma Slovenk.

Jeep je ena izmed avtomobilskih znamk z najdaljšo tradicijo, ki pa je v novem obdobju precej spremenila svojo podobo in tudi lastnosti avtomobilov. Od robustnih vozil s poudarjenimi terenskimi zmogljivostmi so moderni jeepi postali veliko bolj cestno prijazni, kot del koncerna Stellantis pa si avtomobili tudi delijo platforme s preostalimi znamkami. Podobno velja za Slovenijo, kjer Jeep drži mesto med prvimi 20 znamkami na bruto trgu.

Predlani so jih registrirali 384, lani že 582, v prvih dveh mesecih letošnjega leta pa dobrih sto avtomobilov. S spremembo značaja Jeepove znamke se je spustila povprečna starost kupcev – še nedavno je bila ta v Sloveniji med 50 in 55 leti, zdaj pa se starost že giblje med 45 in 50 leti. Najpomembnejši avtomoblil je zanesljivo avenger, drugi pa je že compass. Ob prihodu nove generacije jih želijo prodati okrog 200 letno.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Kakšen bo položaj znamke Jeep na trgu, bo odvisno tudi od zmožnosti prilagajanja strategije Stellantisa pri dodelitvi novih oziroma starih motorjev. Compass ima namreč za svoj osrednji motor le blagi hibrid na osnovi 1,2-litrskega bencinskega trivaljnika. Čeprav uradne odločitve še ni, obstaja vsaj možnost vrnitve tudi nekaterih štirivaljnih motorjev z notranjim zgorevanjem.

Neuradno bi jih lahko kot prvi dobil novi renegade, če ga bodo pri Jeepu res izdelali – trenutna generacija se namreč poslavlja. Renegade s širšo ponudbo motorjev bi lahko okrepil Jeepov položaj na trgu. Pri takih odločitvah bi lahko pomagala boljša prodaja polno elektrificiranih vozil, ki pa so za zdaj pri Stellantisu v senci motorne klasike. Tudi pri compassu načrti predvidevajo le deset odstotkov električnih različic.

Foto: Gregor Pavšič

Nova generacija compassa prinaša pomembno tehnično in oblikovno prenovo. Kompaktni SUV, ki je od leta 2006 našel več kot 2,5 milijona kupcev po svetu, vstopa v novo generacijo z večjo elektrifikacijo, več prostora v notranjosti in sodobnejšo digitalno opremo.

Compass nove generacije temelji na platformi STLA Medium, ki je namenjena elektrificiranim modelom v segmentih C in D. Avtomobil meri 4,55 metra v dolžino in kljub kompaktnim meram ponuja več prostora v kabini. To ni presenetljivo, kajti compass je zdaj bistveno večji – v dolžino je pridobil skoraj 15 centimetrov (14,8 centimetra), je več kot osem centimetrov širši, tudi medosna razdalja pa se je povečala za skoraj 16 centimetrov (15,9 centimetra).

Povečana je tudi praktičnost: prtljažnik zdaj meri do 550 litrov (dodatnih 45 litrov), dodatni predali za shranjevanje pa skupno ponujajo več prostora kot pri predhodniku.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Compass bo najprej na voljo kot blagi hibrid (145 "konjev") s šeststopenjskim samodejnim menjalnikom, kar je dejansko edina prava klasična izbira. Naslednja možnost je že priključni hibrid (225 "konjev") s sedemstopenjskim samodejnim menjalnikom, ob tem pa sledijo le še električne različice. Te bodo imele baterijo v dveh kapacitetah, pri večji (75 kilovatnih ur) pa je nato na voljo tudi štirikolesni pogon – ta v povezavi s klasičnim bencinskim oziroma hibridnim pogonom ni na voljo, tudi sicer pa na trg prihaja šele v nadaljevanju leta. Velja poudariti, da je ta rešitev prva uporaba dodatnega elektromotorja na zadnji osi pri platformi STLA medium.

Električni compass z večjo baterijo bo imel lahko 22-kilovatni polnilec AC, pri polnjenju z enosmernim tokom DC pa bo znašala največja moč polnjenja do 160 kilovatov. Tako blago hibridni kot električni imata enako velik prtljažnik in čeprav ima električno baterijo z maso 513 kilogramov (pri hibridu 12,1 kilograma), je razlika v nosilnosti le en kilogram. Pri zmožnosti vlečne sile je razlika v prid blagemu hibridu 150 kilogramov (1.150 proti tisoč kilogramom).

Foto: Gregor Pavšič

Compass ostaja zvest oblikovnim značilnostim znamke Jeep, kot so maska s sedmimi režami, robustni blatniški loki in zaščitni elementi karoserije. Model ohranja tudi poudarek na terenskih zmogljivostih: oddaljenost od tal znaša 190 milimetrov, vstopni in izstopni koti pa omogočajo vožnjo po zahtevnejšem terenu. Avtomobil zmore še vožnjo skozi vodo globine skoraj pol metra (47 oziroma 48 centimetrov).

Kaj pa cene? Blagi hibrid v Sloveniji stane brez popusta nekaj nad 32 tisoč evri, z nekaj več opreme pa se cena pri začetni seriji "first editon" dvigne na 35 tisočakov. Kot smo pri Stellantisu že vajeni, je primerljiva električna različica za deset tisočakov dražja.

