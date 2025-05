Jeep je razkril novo generacijo športnega terenca compass, ki prihaja s Stellantisove platforme STLA medium. Compass je dolg 4,55 metra, kar je podobno kot peugeot 3008 in deset centimetrov manj od tehnično sorodnega opel grandlanda. Compass bo na voljo tako s hibridnim kot tudi polno električnim pogonom.

Foto: Jeep

Foto: Jeep

Za Jeepom je prodajno uspešno leto 2024. Lani so v Evropi prodali 132 tisoč avtomobilov, od tega je bilo 80 tisoč avengerjev. S compassom zdaj vstopajo v segment, ki predstavlja četrtino evropskega avtomobilskega trga. Avtomobil je zadržal jasno podobno Jeepove znamke in tudi modela, ki so jih od leta 2006 po celem svetu prodali 2,5 milijona.

Compass je kompaktni SUV, ki je dobil nekaj več prostora za noge potnikov zadaj (5,5 centimetra) in dodatnih 45 litrov prtljažnika (zdaj 550 litrov).

Z njim tudi skozi 47 centimetrov globoko vodo

Pri Jeepu izpostavljajo tudi štirikolesni pogon, prav tako 20 centimetrov oddaljenosti od tal in zmožnost koriščenja na terenu - vstopni kot je pri štirikolesno gnani različici 27, izstopni pa 31 stopinj. Z njim se je mogoče peljati po 47 centimetrov globoki vodi.

Avtomobil bo imel dokaj širok izbor pogonov. To bodo tako 48-voltni blagi hibrid in priključni hibrid, ob tem pa še tri različice povsem električnega pogona. Osnovno električno različico so opremili z baterijo kapacitete 75 kilovatnih ur (kWh). Novost za Jeep in Stellantis je 276-kilovatna različica štiriokolesnega pogona, ki jo je omogočil zmogljivejši elektromotor (dodatnih 49 kilovatov) na zadnji osi.

Izdelovali ga bodo v Italiji

Baterija za zmogljivejšo različico ni znana, predvidoma pa gre za kapaciteto 95 kWh. Moč polnjenja DC bo znašala do 160 kilovatov, Jeep pa je napovedal tudi možnost 22-kilovatnega polnilca za polnjenje AC.

Cenę še niszo znane, a v nekaterih državah so že napovedali cene za začetno različico first edition. Tak compass z električnim pogonom bo v Avstriji stal od slabih 50 tisoč evrov naprej.

Compassa bodo izdelovali v italijanski tovarni v Melfiju.

Foto: Jeep Foto: Jeep Foto: Jeep