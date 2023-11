Električnega ne prodajajo: "Vpoklic" rešitelja bencinarja tudi v Sloveniji

Foto: Gregor Pavšič Jeep je avengerja na ceste pripeljal prvenstveno kot električni avtomobil. Skladno z njihovimi platformami je mogoče avtomobile opremiti tudi z bencinskim motorjem, ta pristop se ne bo spremenil niti pri prihodnjih platformah (na primer STLA medium za peugeota 3008).

Takega avengerja so najprej ponudili Italijanom in Špancem, nato pa na seznam dodajali še nove države. Najprej Nemčijo, Francijo in Veliko Britanijo, pa tudi Poljsko, kjer avengerja izdelujejo. Zdaj so bencinsko različico poslali v skoraj vse države, med njimi tudi v Slovenijo.

Letos v Sloveniji registriranih enajst električnih avengerjev

Razlogi so kajpak očitni. Jeep v Evropi že tako sodi med nišne znamke. V Sloveniji po številu registracij novih vozil sodijo na skupno 25. mesto s 196 registriranimi novimi avtomobili. Od začetka poletja so registrirali le enajst električnih avengerjev, kar je zadoščalo za 42. mesto med novo registriranimi električnimi avtomobili.

Septembra so iz Jeepa sporočili, da so za avengerja dobili prvih 40 tisoč naročil, med katerimi jih je bilo 40 odstotkov za električno različico.

Neugodna je bila tudi krivulja polnjenja. Za polnjenje med 20 in 80 odstotkov smo kljub manjši bateriji potrebovali 29 minut. Največja moč polnjenja je le sto kilovatov. Foto: Gregor Pavšič

Bencinski bo kar 13 tisočakov cenejši

Novo bencinsko vozilo bo poganjal znani Stellantisov 1,2-litrski motor GSE z močjo sto "konjev". Brez popustov stane bencinski avenger slabih 26 tisoč evrov. Električni pri enaki opremi stane skoraj 39 tisoč evrov. Razlika je torej 13 tisočakov, kar je celo nad povprečjem podobnih primerjav.

Pri uvozniku znamke za zdaj nimajo informacij, da bi bila ponudba bencinskega avengerja s strani proizvajalca kakorkoli številčno omejena.

Stellantis je ob širitvi seznama držav z bencinskim avengerjem poudaril, da ostajajo zvesti strategiji, ki leta 2030 v Evropi za Stellantisove znamke predvideva prodajo le še električnih avtomobilov.

Kako se obnese električni avenger? Je težava le cena?

Električnega avengerja smo že testirali. Gre za simpatičen in kompakten križanec, ki prepriča z obliko in lahkotno vožnjo. Poleti je imel tudi zelo solidno porabo, a obenem žal tudi majhno baterijo in prav nič napredno krivuljo moči pri hitrem polnjenju. Testni avenger je bil poleti celo dražji od primerljive tesle modela 3. Prav razmerje med ceno in tem, kar avenger za več kot 40 tisočakov dejansko ponuja, je kar klicalo po "vpoklicu" rešitelja v obliki bencinskega motorja.

Pri električnem vozilu se je med tisoč kilometri po slovenskih cestah poraba gibala med 16 in 18 kilovatnih ur (kWh) na sto prevoženih kilometrov, na podeželju je padla na med 12 in 13 kWh.

Na avtocesti bi doseg presegel 300 kilometrov, s kombinirano vožnjo pa bi bil realen doseg kakih 350 kilometrov. Pozimi doseg pade med 20 in 30 odstotki, torej bi znašal le še kakih 250, morda 280 kilometrov.