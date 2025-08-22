Vrtoglavi prihodki mobilne aplikacije ChatGPT

Mobilna aplikacija klepetalnega robota ChatGPT družbe OpenAI, namenjena platformam iOS in Android, je od svojega lansiranja maja 2023 na globalnem trgu ustvarila že dve milijardi dolarjev prihodkov. S tem je za 30-krat presegla skupne prihodke največjih konkurentov in postala absolutni zmagovalec trga umetne inteligence. Aplikacijo je na svoje pametne telefone preneslo že 690 milijonov uporabnikov.

Ni skrivnost, da je umetna inteligenca postala pomemben del našega vsakdana. Vendar pa najnovejši podatki analitične družbe Appfigures razkrivajo, kako velika je revolucija v resnici – še posebej na pametnih telefonih. Analiza razkriva, da je mobilna aplikacija ChatGPT v slabih dveh letih obstoja ustvarila neverjetni dve milijardi dolarjev (1,7 milijarde evrov) svetovne potrošniške porabe. Ta vrtoglava številka je oprijemljiv dokaz, da se je umetna inteligenca iz nišne tehnologije preobrazila v našo vsakdanjost.

Letos eksplozivna rast

Samo v prvih šestih mesecih letošnjega leta je aplikacija ustvarila 1,35 milijarde dolarjev (1,16 milijarde evrov) prihodkov, kar predstavlja 673-odstotno povečanje glede na enako obdobje lani, ko so prihodki znašali 174 milijonov dolarjev (149 milijonov evrov). Povprečni mesečni prihodek zdaj znaša približno 193 milijonov dolarjev (165 milijonov evrov), v primerjavi s 25 milijoni dolarjev (21,5 milijona evrov) mesečno v letu 2024, razkrivajo podatki družbe Appfigures.

Dominacija na trgu

ChatGPT je z mobilno aplikacijo v primerjavi z največjimi konkurenti, kot so Claude, Copilot in Grok tako zaslužil približno 30-krat več kot vsi preostali klepetalni roboti skupaj.

Klepetalni robot Grok, ki ga razvija podjetje xAI v lasti Elona Muska, je na primer v istem obdobju ustvaril 25,6 milijona dolarjev (22 milijonov evrov), kar je le 1,9 odstotka prihodkov rezultata ChatGPT.

Koliko znašajo prihodki po prenosu aplikacije?

Novi uporabniki so aplikacijo ChatGPT prenesli okoli 690 milijonkrat, kar je skoraj 18-krat več kot Grokovo. Povprečen prihodek na prenos znaša 2,91 dolarja (2,48 evra), pri čemer so prihodki v ZDA še višji. Ti znašajo deset dolarjev (8,6 evra) na prenos, na ameriškem trgu ustvari 38 odstotkov vseh prihodkov. Nemčija zaseda drugo mesto s 5,3-odstotnim deležem.

Letos je aplikacija beležila povprečno 45 milijonov prenosov mesečno, kar je 180 odstotkov več kot v istem obdobju prejšnjega leta. Skupaj je bilo letos prenesenih 318 milijonov aplikacij. Največji trgi po številu prenosov so Indija (13,7 odstotka) in ZDA (10,3 odstotka).

Glavni izvršni direktor podjetja OpenAI Sam Altman je pred dvema tednoma v San Franciscu predstavil najnovejši in najnaprednejši model umetne inteligence velikega obsega GPT-5. Ta naj bi bil še pametnejši, hitrejši in uporabnejši pri pisanju, programiranju in na drugih področjih.

Zgoraj navedene številke potrjujejo, da umetna inteligenca, zlasti ChatGPT, ni več samo orodje za entuziaste ali tehnološke navdušence, temveč del vsakdana milijonov uporabnikov po svetu. Podatki zajemajo le nakupe v trgovinah z mobilnimi aplikacijami. Spletne naročnine in drugi viri prihodkov, ki bi verjetno znatno zvišali skupni znesek, v analizi niso bili upoštevani.