Musk predstavil najnovejšo različico svojega klepetalnega robota

Podjetje xAI je v ponedeljek predstavilo zadnjo različico svojega klepetalnega robota Grok. Ustanovitelj in podjetnik Elon Musk upa, da bo Grok 3 našel svoje mesto v zelo konkurenčnem sektorju in se bo lahko ob rob postavil robotoma ChatGPT podjetja OpenAI in DeepSeek istoimenskega kitajskega zagonskega podjetja.