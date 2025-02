Vplivnica trdi, da je Elon Musk oče njenega otroka

Vplivnica in pisateljica Ashley St. Clair trdi, da je milijarder Elon Musk oče njenega petmesečnega otroka. Novico je delila na družbenem omrežju X, kjer je pojasnila, zakaj o tem ni spregovorila že prej. Musk se še ni odzval. Če so trditve resnične, bo to njegov trinajsti otrok.