Edvard Velika jajca: je to najvplivnejši najstnik na svetu?

Ena bolj nenavadnih zgodb, ki jih dobre tri tedne po prisegi Donalda Trumpa piše nova predsedniška administracija v ZDA, je zaposlitev komaj 19-letnega domnevnega tehnološkega čudežnega dečka, znanega po vzdevku Velika jajca, na vplivne položaje v ameriški vladi. Edward Coristine, ki ima zaledje pri superbogatašu in Trumpovemu tesnemu zaupniku Elonu Musku, je vsaj na papirju sicer človek, ki glede na njegove pretekle podvige po mnenju nekaterih ne bi smel imeti dostopa do nekaterih najbolj občutljivih podatkov in informacijskih sistemov v ZDA.

19-letni višji svetovalec na ministrstvih Združenih držav Amerike

Edward Coristine, 19-letnik, ki je šele lani končal srednjo šolo, opustil študij in se za krajši čas kot pripravnik zaposlil v podjetju Neuralink, v katerem Elon Musk išče načine, kako ljudem v možgane na varen način vstaviti mikročipe, je bil eden od šesterice mladeničev, ki jih je Musk kot šef urada ZDA za vladno učinkovitost (Doge) pred dvema tednoma poslal v različne urade ameriške vlade, da bi pridobili dostop do tamkajšnjih informacijskih sistemov.

Elon Musk je obljubil, da bo prek urada za vladno učinkovitost Doge z zmanjšanjem in optimizacijo javne uprave razbremenil proračun ZDA. Foto: Guliverimage

Ameriški časnik Washington Post je nato v ponedeljek poročal (vir), da je Coristine, ki je sicer še vedno član Doge, dobil funkcijo na ministrstvu ZDA za zunanje zadeve, natančneje v Uradu za diplomatsko tehnologijo, kjer ima naziv višjega svetovalca.

To sicer še ni vse – 19-letnik je po novem zaposlen, prav tako kot višji svetovalec, tudi na Ministrstvu za domovinsko varnost Združenih držav Amerike (DHS), je še poročal Washington Post. Gre za ministrstvo ZDA, ki skrbi za varnost ameriških meja in izvaja protiteroristične aktivnosti, upravlja pa tudi Zvezno agencijo za posredovanje v nesrečah (FEMA).

FEMA je ena od ameriških vladnih služb, za katere je Donald Trump napovedoval, da jih bo ukinil. V torek je bilo po trditvah Elona Muska, da je agencija plačevala proračunski denar za nastanitev nezakonitih migrantov v luksuznih hotelih v New Yorku, medtem odpuščenih več uslužbencev FEMA (vir).

Coristine ima prek svojih položajev na ministrstvu za zunanje zadeve in ministrstvu za domovinsko varnost ZDA dostop do nekaterih najpomembnejših ameriških informacijskih sistemov, je še poročal Washington Post. Podobne dvojne ali celo trojne vloge naj bi po poročanju časnika sicer igrali tudi nekateri drugi člani Muskovega urada za vladno učinkovitost, katerega cilj je (domnevno) razbremeniti proračun ZDA in posodobitev javne uprave.

Izdajal skrivnosti, sodeloval s kiberkriminalci, komuniciral z Rusijo

Najstnik, ki je v javnosti znan predvsem po svojem internetnem vzdevku Big Balls oziroma Velika jajca, ki ga je uporabljal na družbenem omrežju LinkedIn, je po mnenju številnih kritikov neprimeren kandidat za tako vplivne položaje v vladi ZDA ne le zaradi starosti in domnevne neizkušenosti, temveč predvsem zaradi dejanj v preteklosti.

Edward Coristine je po navedbah časnika Washington Post domnevno zaposlen tudi v Agenciji ZDA za mednarodni razvoj (USAID), kar je sicer nekoliko nenavadno, saj so prejšnji teden po ukazu Donalda Trumpa, ki je upošteval Elona Muska in njegovo sovraštvo do agencije, zaprli vse urade USAID v ZDA, del zadolžitev agencije pa se je prenesel na ameriško ministrstvo za zunanje zadeve. Foto: Reuters

Kot je poročal tehnološki medij Wired (vir), je Coristine pred časom kot pripravnik delal za ameriško podjetje s področja kibernetske varnosti The Path, ki je znano po tem, da zaposluje hekerje in pokesane kiberkriminalce, ki so bili v preteklosti obsojeni zaradi vdorov v informacijska omrežja in drugih podobnih kaznivih dejanj.

The Path je sodelovanje s Coristinom prekinil po tem, ko se je izkazalo, da je zaupne podatke o delovanju in poslovanju podjetja delil z njihovimi tekmeci, je poročal Wired. To so za medij potrdili tudi v podjetju The Path.

Znani raziskovalec kibernetskih groženj Brian Krebs je na svoji spletni strani Krebs on Security prejšnji teden medtem razkril (vir), da je bil Edward Coristine po njegovih informacijah v preteklosti član združenja kiberkriminalcev The Com, ki so se organizirali prek komunikacijskih aplikacij Telegram in Discord ter nato prek spleta izvrševali različna kazniva dejanja. Krebs najstnika sicer ni neposredno obtožil, da je sodeloval pri kateremkoli tovrstnem dejanju.

Coristine je medtem tudi ustanovitelj podjetja Tesla.Sexy LLC, je razkril Wired. Gre za podjetje, ki ima v lasti več različnih spletnih domen, med drugim tudi spletno stran, ki ponuja storitev ustvarjanja rusko govorečih pogovornih programov (botov) za strežnike komunikacijske aplikacije Discord v Rusiji, in spletno stran za deljenje fotografij, ki je povezana s portali za deljenje rasističnih vsebin in posnetkov spolnih zlorab otrok (vir).

Edward Coristine je sicer sin Charlesa Coristina, izvršilnega direktorja ameriškega podjetja LesserEvil, ki proizvaja prigrizke iz koruze in stročnic.