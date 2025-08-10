Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Znanstveniki potrdili: meteorit, ki je padel na hišo, starejši od našega planeta

Meteorit | NASA je posnela, kako je vesoljska skala 26. junija sredi belega dne poletela po nebu in eksplodirala.  | Foto World News/X

NASA je posnela, kako je vesoljska skala 26. junija sredi belega dne poletela po nebu in eksplodirala. 

Foto: World News/X

Znanstveniki so potrdili, da je meteorit, ki je nedavno padel na družinsko hišo v ameriški zvezni državi Georgia, starejši od samega planeta Zemlja, poroča BBC.

Raziskovalci z Univerze v Georgii so analizirali drobce meteorita, ki je prebil streho hiše v mestu McDonough v zvezni državi Georgia. Na podlagi analize so ugotovili, da je meteorit nastal pred več kot 4,6 milijarde let, zaradi česar je starejši od našega planeta. 

"Ta meteorit ima dolgo zgodovino, preden je zadel tla McDonougha," je dejal Scott Harris, geolog na Univerzi v Georgii. Harris in njegova ekipa so z optično in elektronsko mikroskopijo ugotovili, da gre za hondrit. Po podatkih NASE je to najpogostejša vrsta kamnitega meteorita, njegova starost pa je ocenjena na približno 4,6 milijarde let.

Številni prebivalci Georgie in sosednjih zveznih držav so poročali o hrupu, ki je nastal, ko se je meteorit prebil skozi Zemeljsko atmosfero. Čeprav se je med prehodom skozi atmosfero zmanjšala tako njegova velikost kot hitrost, je še vedno potoval s hitrostjo vsaj enega kilometra na sekundo, ko je zadel streho hiše. 

To je 27. meteorit, najden na območju Georgie. "Nekaj takega se je prej pričakovalo enkrat na nekaj desetletij, ne pa večkrat v 20 letih," je dejal Harris. 

Harris upa, da bodo objave njegovih ugotovitev o sestavi in hitrosti asteroidov pripomogla k boljšemu razumevanju prihajajočih groženj. "Nekega dne, in nikoli ne vemo kdaj, bo nekaj velikega udarilo in ustvarilo katastrofalne razmere. Če se lahko pred tem zaščitimo, to želimo storiti," je pojasnil Harris.

Meteorid, meteor ali meteorit. Kaj je razlika?

Meteorid je majhno nebesno telo v našem osončju, običajno kos kamnine ali kovine, ki se giblje v orbiti okoli Sonca in je manjši od asteroida. Pojav, ko meteoroid vstopi v zemljino atmosfero, imenujemo zvezdni utrinek ali meteor.  Meteorid, ki pade na zemljino površje, pa imenujemo meteorit.
