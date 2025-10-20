Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M.

20. 10. 2025
17.46

Ponedeljek, 20. 10. 2025, 17.46

1 ura, 2 minuti

Na Zemljo padel predmet iz vesolja? Na terenu vse pristojne službe.

K. M.

Goreči predmet

Oblasti domnevajo, da je padel iz vesolja.

Foto: X/@theinformant_x

V odročni avstralski divjini so našli bizaren goreč predmet. Kako se je tam znašel, ne ve nihče, prav tako ne, kaj bi to bilo. Poteka preiskava, poroča Daily Mail.

Zahodnoavstralska policija je uvedla preiskavo, potem ko so v soboto okoli 14. ure v bližini rudnika v avstralski divjini našli nenavaden goreč predmet. Najbližja civilizacija je majhno mesto Newman, oddaljeno približno 30 kilometrov.

Oblasti domnevajo, da je padel iz vesolja. Območje so blokirali in na delo poklicali vse pristojne službe. 

Predmet, podoben odpadkom iz vesolja 

Policija je navedla, da je velik črn predmet podoben drugim znanim odpadkom iz vesolja. Prve ocene kažejo, da je predmet izdelan iz ogljikovih vlaken in da gre morda za tlačno posodo, prevlečeno s kompozitom ali raketni rezervoar. Ti sumi so skladni z vesoljskimi komponentami, so zapisali na Daily Mail.  Pri preiskavi bodo sodelovali tudi uslužbenci avstralske vesoljske agencije in drugi strokovnjaki.

Avstralski urad za varnost v prometu je medtem potrdil, da predmet ni iz komercialnega letala.

Na fotografijah, ki so jih objavili uradniki, je videti predmet, ki gori na rdečem pesku, medtem ko več drugih slik prikazuje njegovo zgorelo lupino.

Na območju ni več nobene grožnje za javnost, predmet je zdaj zavarovan.

V Avstraliji že večkrat opazili nenavadne predmete 

Čeprav narava predmeta še ni potrjena, je sprožil podobno zanimanje kot prejšnja opažanja neznanih letečih predmetov po vsej državi. Leta 2023 je na obalo Zahodne Avstralije, približno tisoč kilometrov jugozahodno od Newmana, naplavilo še en velik kos vesoljskih odpadkov.

Cilinder, visok približno 2,5 metra in delno izdelan iz zlato obarvanega tkanega materiala, so našli v začetku julija v bližini Green Heada, približno 250 kilometrov severno od Pertha. Verjetno je pripadal indijski izstrelitveni raketi, je takrat sporočila Avstralska vesoljska agencija.

Leta 2022 so Avstralci vzdolž južne obale opazovali ogromno ognjeno kroglo, ki se je dvigala nad deli osrednje Viktorije in severne Tasmanije.

Strokovnjaki pravijo, da je šlo za izstrelitev satelita ruskega satelitskega omrežja EKS, ki Kremlju zagotavlja zgodnja opozorila o izstrelitvah balističnih raket.

