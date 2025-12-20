Ob 4.30 se v košarkarski ligi NBA igra mestni derbi v Los Angelesu, a v tej sezoni ta očitno ne posebno pomemben, saj je razlika med ekipama ogromna. Luka Dončić in soigralci imajo že 19 zmag, James Harden in kolegi pa šest (manj jih imajo samo Washington Wizardsi). Rezultat lahko na Sportalu spremljate v živo.

Los Angeles Lakers, ki so četrti na lestvici zahodne konference, trenutno niso v polni postavi, saj manjkajo DeAndre Ayton (komolec), Austin Reaves (mečna mišica) in Gabe Vincent, vprašljiv pa je bil tudi nastop Ruija Hachimure (dimlje). So pa Luka Dončić in soigralci dobro začeli turnejo štirih gostujočih tekem: premagali so Phoenix Sunse in Utah Jazz. Mestni derbi zdaj gostijo Los Angeles Clippers, nato pred božičem Lakerse čaka še ena tekma s Sunsi.

Kris Dunn in Luka Dončić sta si novembra skočila v lase. Foto: Guliverimage Kluba Lakers in Clippers sta se v tej sezoni že pomerila, s 135:118 so zmagali Lakersi. Dončić je na tisti tekmi pet trojk zadel že v prvi četrtini. Clippers so v res slabi formi, na zadnjih desetih tekmah so zmagali samo enkrat. Čeprav to sezono to očitno ne bo pravi derbi za visoka mesta, pa je vzdušje na parketu zmeraj naelektreno. Kris Dunn je na novembrski tekmi pošteno dvignil pritisk Dončiću in Jaxsonu Hayesu. Že iz časov igranja za Dallas Maverickse Clippersi Dončiću niso bili posebej všeč.

Novembra sta si Dunn in Dončić skočila v lase:

Liga NBA, 20. december:

Lestvici