Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Sobota,
20. 12. 2025,
11.40

Osveženo pred

51 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
LL Grosist Slovan RK Slovan RK Trimo Trebnje RK Gorenje Velenje Celje Pivovarna Laško Liga NLB

Sobota, 20. 12. 2025, 11.40

51 minut

DP v rokometu, liga NLB, 17. krog

Rokometaši še zadnjič v tem koledarskem letu

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Jan Jurečič, Trimo Trebnje | Trimo se bo pomeril z Gorenjem. | Foto Luka Kotnik

Trimo se bo pomeril z Gorenjem.

Foto: Luka Kotnik

Danes bo na sporedu zadnjih šest obračunov lige NLB v tem koledarskem letu. Osrednja tekma bo na sporedu ob 18. uri, ko se bodo pomerili rokometaši Trima iz Trebnjega in Gorenja Velenja. Preostalih pet zanimivih obračunov se bo začelo ob 19. uri. Jeruzalem Ormož bo doma gostil rokometaše Frankstahl Radovljice, Celjani bodo novi dve točki iskali na gostovanju pri Škofljici, Krka iz Novega mesta bo gostovala v Slovenj Gradcu, ekipa RD Škofja Loka pa bo doma pričakala RK SVIŠ Cugelj okna Ivančna Gorica. Zadnja tekma kroga bo na sporedu ob 20.30, ko se bosta pomerili zasedbi LL Grosist Slovan in Riko Ribnica.

Liga NLB, 17. krog

Sobota, 20. december:

Lestvica:

Preberite še:

Slovan - Celje PL
Sportal Slovanu derbi na Kodeljevem, Trebanjci ostajajo vodilni

LL Grosist Slovan RK Slovan RK Trimo Trebnje RK Gorenje Velenje Celje Pivovarna Laško Liga NLB
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.