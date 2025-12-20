Rokometaši še zadnjič v tem koledarskem letu

Danes bo na sporedu zadnjih šest obračunov lige NLB v tem koledarskem letu. Osrednja tekma bo na sporedu ob 18. uri, ko se bodo pomerili rokometaši Trima iz Trebnjega in Gorenja Velenja. Preostalih pet zanimivih obračunov se bo začelo ob 19. uri. Jeruzalem Ormož bo doma gostil rokometaše Frankstahl Radovljice, Celjani bodo novi dve točki iskali na gostovanju pri Škofljici, Krka iz Novega mesta bo gostovala v Slovenj Gradcu, ekipa RD Škofja Loka pa bo doma pričakala RK SVIŠ Cugelj okna Ivančna Gorica. Zadnja tekma kroga bo na sporedu ob 20.30, ko se bosta pomerili zasedbi LL Grosist Slovan in Riko Ribnica.