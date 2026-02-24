Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
24. 2. 2026,
14.01

Osveženo pred

26 minut

Torek, 24. 2. 2026, 14.01

26 minut

Zvezdnik PSG mirno čaka na sojenje

Achraf Hakimi mora zaradi domnevnega posilstva na sodišče

Achraf Hakimi | Achraf Hakimi je eden najboljših igralcev evropskega prvaka PSG. | Foto Guliverimage

Achraf Hakimi je eden najboljših igralcev evropskega prvaka PSG.

Foto: Guliverimage

Maroški reprezentant in igralec francoskega nogometnega velikana PSG Achraf Hakimi se bo znašel na sodišču zaradi obtožbe, da naj bi februarja 2023 posilil mlado žensko, je francoska tiskovna agencija AFP izvedela od igralčeve zastopnice in tožilstva v Nanterreju.

Achrafa Hakimija čaka sodni postopek, za zdaj še ni znano, kdaj bo prva obravnava. "Danes je obtožba o posilstvu dovolj, da upraviči sojenje, čeprav obtožbe zanikam, prav vse kaže, da gre za laži," je igralec sodni postopek ocenil na omrežju X.

"Mirno čakam na to sojenje, ki bo omogočilo, da resnica pride na dan," je dodal 27-letni maroški reprezentant.

Konec februarja 2023 je mlada ženska, takrat stara 24 let, tako kot igralec, najprej odšla na policijsko postajo v Val-de-Marne, kjer je prijavila posilstvo, ne da bi podala uradno prijavo.

"Sojenje je bilo odrejeno na podlagi obtožbe, ki temelji izključno na besedah ženske, ki je ovirala vse preiskave, zavrnila vse zdravniške preglede in teste DNK, zavrnila analizo svojega mobilnega telefona in zavrnila imenovanje ključne priče," se je odzvala igralčeva odvetnica Fanny Colin.

Maroko se je na zadnjem SP uvrstil med štiri najboljše ekipe. | Foto: Reuters

Po navedbah policijskega vira je odvetnica tožnice trdila, da jo je igralec poljubil, se je neprimerno dotaknil in nato posilil.

Maroški reprezentant, ki je bil ključni igralec maroške reprezentance, ki se je uvrstila v polfinale svetovnega prvenstva 2022 v Katarju, se je leta 2021 pridružil Parižanom, kjer je zdaj pomočnik kapetana. Pred tem je igral za Borussio Dortmund in Inter Milan. V sezoni 2017/18 je bil član Reala Madrida, nato pa je kot posojeni igralec Reala dve sezoni preživel pri Borussii.

