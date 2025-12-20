Sobota, 20. 12. 2025, 7.16
22 minut
Ogromen ruski napad pri Odesi: veliko je mrtvih in ranjenih
V petek pozno zvečer je v ruskem raketnem napadu na pristaniško infrastrukturo okoli ukrajinskega črnomorskega pristanišča Odese bilo ubitih sedem ljudi, 15 pa ranjenih. "Pozno zvečer je Rusija z balističnimi raketami napadla pristaniško infrastrukturo v Odesi," je na Telegramu zapisal podpredsednik vlade Oleksij Kuleba.
Kuleba in odeški regionalni guverner Oleh Kiper sta povedala, da je bilo ubitih sedem ljudi in 15 ranjenih. Ljudje so umrli v svojih avtomobilih. Rusi so namreč večkrat napadli mostove v regiji.
Odesa je pogosta tarča ruskih napadov, odkar je Moskva februarja 2022 napadla Ukrajino. Intenzivnost napadov se je v zadnjih dneh povečala, kar je pogosto povzročilo dolgotrajne in obsežne izpade električne energije.
‼️Russia just murdered 7 people, and injured 15 others in a missile strike on port infrastructure in the Odesa region - Regional Military Administration reported— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) December 19, 2025
Bastards! Murderers! Terrorists! pic.twitter.com/jwICKt4Wt8