Ogromen ruski napad pri Odesi: veliko je mrtvih in ranjenih

V petek pozno zvečer je v ruskem raketnem napadu na pristaniško infrastrukturo okoli ukrajinskega črnomorskega pristanišča Odese bilo ubitih sedem ljudi, 15 pa ranjenih. "Pozno zvečer je Rusija z balističnimi raketami napadla pristaniško infrastrukturo v Odesi," je na Telegramu zapisal podpredsednik vlade Oleksij Kuleba.

Kuleba in odeški regionalni guverner Oleh Kiper sta povedala, da je bilo ubitih sedem ljudi in 15 ranjenih. Ljudje so umrli v svojih avtomobilih. Rusi so namreč večkrat napadli mostove v regiji.

Odesa je pogosta tarča ruskih napadov, odkar je Moskva februarja 2022 napadla Ukrajino. Intenzivnost napadov se je v zadnjih dneh povečala, kar je pogosto povzročilo dolgotrajne in obsežne izpade električne energije.