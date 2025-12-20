Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M.

Sobota,
20. 12. 2025,
7.16

22 minut

Sobota, 20. 12. 2025, 7.16

22 minut

Ogromen ruski napad pri Odesi: veliko je mrtvih in ranjenih

K. M.

Odesa je pogosta tarča ruskih napadov.

Odesa je pogosta tarča ruskih napadov.

Foto: X/@maria_avdv

V petek pozno zvečer je v ruskem raketnem napadu na pristaniško infrastrukturo okoli ukrajinskega črnomorskega pristanišča Odese bilo ubitih sedem ljudi, 15 pa ranjenih. "Pozno zvečer je Rusija z balističnimi raketami napadla pristaniško infrastrukturo v Odesi," je na Telegramu zapisal podpredsednik vlade Oleksij Kuleba.

Kuleba in odeški regionalni guverner Oleh Kiper sta povedala, da je bilo ubitih sedem ljudi in 15 ranjenih. Ljudje so umrli v svojih avtomobilih. Rusi so namreč večkrat napadli mostove v regiji.

Odesa je pogosta tarča ruskih napadov, odkar je Moskva februarja 2022 napadla Ukrajino. Intenzivnost napadov se je v zadnjih dneh povečala, kar je pogosto povzročilo dolgotrajne in obsežne izpade električne energije.

