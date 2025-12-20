Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je uspešno prestal interpelacijo, ki sta jo zlasti ob očitkih o neučinkovitem reševanju romskih vprašanj vložili SDS in NSi. Za nezaupnico in njegovo razrešitev je ob prisotnih 77 poslancih glasovalo 29 poslancev, proti pa 48. Mesec tako ostaja na ministrskem položaju.

Obravnava vložene interpelacije, ki je trajala več kot 12 ur, se je vrtela zlasti okoli vprašanj, povezanih z odnosi z Romi na jugovzhodu Slovenije. Ti so se zaostrili po tragičnem dogodku v Novem mestu konec oktobra, po katerem je umrl 48-letni Novomeščan Aleš Šutar, osumljenec napada nanj pa je pripadnik romske skupnosti.

V koaliciji so opozorili, da so vprašanja, povezana z Romi, akutna že več kot 20 let. Obstajala so tudi v času prejšnje vlade, ki pa po njihovi oceni ni sprejela ustreznih ukrepov. Pripravljeni so sicer bili, a ker so bili pomanjkljivi, so z njihovo vložitvijo v DZ raje počakali na novo vlado, so navedli. Interpelacijo so videli kot del širše strategije, ki jo opozicija pripravlja za volilno kampanjo pred volitvami v DZ.

Opozicija: Minister ni opravil svoje naloge

Opozicijski poslanci so medtem vztrajali pri trditvi, da minister ni opravil svoje naloge, ki jo je imel kot koordinator vlade za reševanje romskih vprašanj. Nekateri so njegovo vedenje in ravnanje videli kot politično brezbrižnost. Poslanec NSi Aleksander Reberšek je celo dejal, da je minister "sokriv" za Šutarjevo smrt. Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič ga je posvarila, da zaradi teh besed lahko pride do kazenske ovadbe. Razprava se je razvnela do te mere, da je predsednica DZ naredila premor, vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj pa je v branjenju poslanskega kolega šel celo tako daleč, da je predlagal, da vsi skupaj opravijo test na droge.

Tudi interpelacija vlagateljev iz vrst NSi in SDS je ministru očitala nesposobnost pri reševanju romskih vprašanj, pa tudi neučinkovito socialno politiko nasploh. Po besedah Ciglerja Kralja prebivalstvo še posebej zadnja tri leta trpi zaradi nasilništva nekaterih lokalnih romskih skupin. Anja Bah Žibert (SDS) pa je poudarila, da je ravno socialna politika povezana z varnostjo, česar Mesec kot koordinator za romska vprašanja ni znal povezati.

V opoziciji so bili sicer kritični tudi do ministrovega dela na drugih področjih ministrstva, ki ga vodi, tako denimo do pokojninske reforme, socialne politike, predloga za zvišanje minimalne plače na 1000 evrov in uvedbe božičnice. Vsem na čelu resorjev, ki jih pokriva Levica, je Cigler Kralj očital nesposobnost tudi pri urejanju področja dolgotrajne oskrbe in stanovanje politike. Poslanka nepovezanih poslancev Eva Irgl je dejala, da bi moral biti resor, ki ga vodi Mesec, temelj socialne varnosti, a hkrati tudi steber odgovornosti, vključenosti in enakih možnosti za vse, kar Mescu ne uspeva.

Kaj pravi Mesec?

Mesec je v DZ zavrnil očitke iz interpelacije. Med drugim je prebivalce pozval, naj preverijo, kakšne so razmere v Novem mestu v primerjavi z obdobjem izpred meseca dni, kdaj se je zadnjič slišalo streljanje in ali se ljudje danes počutijo varne. Prepričan pa je, da po Šutarjevem zakonu, ki je sledil smrti Novomeščana Šutarja, potrebujemo integracijski zakon za zagotavljanje boljše vključitve romske skupnosti v družbo. Kot primer dobre prakse je izpostavil naselje Pušča.

Več kritike je usmeril v delo prejšnje vlade, ki po njegovih besedah na področju reševanja romskih vprašanj ni izvedla nobenega ukrepa, in v delo svojega predhodnika na ministrskem položaju Ciglerja Kralja.

Prav tako je večkrat v razpravi poudaril socialni dialog, skozi katerega je dobil podporo socialnih partnerjev med drugim za pokojninsko reformo. Izpostavil je tudi investicije v gradnjo neprofitnih stanovanj.

Koalicija Mescu stopila v bran

Koalicijski poslanci so ministru stopili v bran. Menili so, da interpelacija temelji na političnem obračunavanju, neargumentiranih in nekonkretiziranih očitkih. Sandra Gazinkovski (Svoboda) je ocenila, da so bili v aktualnem mandatu sprejeti najobsežnejši sistemski ukrepi na področju vključevanja romske skupnosti v zadnjem desetletju. Tudi Nataša Sukič (Levica) je dejala, da je ta vlada sprejela številne ukrepe za hitrejšo in uspešnejšo integracijo Romov v družbo. Mesca je označila za enega najbolj uspešnih ministrov za delo v zgodovini Slovenije. Po mnenju SD bi sicer, kot je dejal Soniboj Knežak, po tragediji v Novem mestu morda lahko odgovornost prevzel še kateri od ministrov, a so ocenili, da menjava Mesca ob koncu mandata ne bi bila smiselna.