V letu 2025 smo v Spotkastu gostili vrsto prepoznavnih obrazov, pa tudi manj znanih, a nič manj zanimivih imen, ki so se s svojimi zgodbami odprli pred našim mikrofonom. Skupna točka vseh sogovornikov v našem studiu je bil iskren in globok pogovor z našimi voditelji. Zbrali smo nekaj zanimivih citatov, do celotnega pogovora pa vas vodi klik na ime gosta ali gostje.

Letos se je v Spotkastu zvrstilo skoraj sto gostov, pobrskajte med vsemi pogovori na VideoS.pot, znova pa nam prisluhnite tudi v novem letu – vsak torek in petek.

Jan Plestenjak in Urška Klakočar Zupančič o ljubezni

Še pred poroko s Tadejo Majerič je Jan Plestenjak njuno zvezo komentiral tako: "Ona je borka in ima nek svoj ego in prav je, da ga ima. Jaz imam pa tudi svojega. 'Fajn' je, da ni vsakodnevna tekma za položaj, to dokazovanje je malo nezrelo." V januarskem pogovoru je tudi povedal, da je našel dom, po katerem je hrepenel.

Urška Klakočar Zupančič je medtem spregovorila o tem, ali je ljubezen v srednjih letih drugačna kot pri dvajsetih: "V takem razmerju mu pustiš, da je, kar je. Ni pretiranih pričakovanj, tudi prilagajanja je toliko, kolikor sta se oba pripravljena prilagajati, predvsem pa je ključno zavedanje, da stvari ne bodo vedno idealne." Dotaknila se je tudi prihodnosti: "Rečeš si, zadeva bo, kakršna bo. Jaz se trudim, da bo lepa, kaj pa bo, bo pa življenje prineslo."

"Midva sva na začetku bila bolj sitna, zdaj pa sva obrnila," je o svoji izvoljenki januarja 2025 v Spotkastu povedal Jan Plestenjak. Foto: Jan Lukanović

Metka Albreht in Aleš Klinar o razlikah, ki združujejo

"Vsak drug dan bi ga vrgla v Ljubljanico, ampak bi ga tudi hitro ven potegnila. Ne bi ga zamenjala za nič na svetu," pa je v Spotkastu o svojem partnerju povedala Metka Albreht: "Različna sva si, ampak so določene stvari, ki naju držijo skupaj."

Da sta si različna, je o svoji dolgoletni ljubezni z Anjo Rupel povedal tudi Aleš Klinar: "Z Anjo sva si različna, a se ravno zato dopolnjujeva. Zna me prizemljiti. Je pa res, da se nama je poznalo, da tudi Anja prihaja iz glasbenih vod in zelo dobro ve, kaj pomeni nastopati, kaj pomeni glasba. Predvsem to, da me je pustila po nastopih naslednji dan počivati in me ni gnala naokoli, ker je razumela, da potrebujem počitek."

Anja Rupel Alešu Klinarju pomeni oporo in navdih. Foto: Jan Lukanović

Zvezdana Mlakar in Tanja Ribič o težavnih začetkih

Zvezdana Mlakar je znana po svoji odkritosti in nič drugače ni bilo v Spotkastu, kjer je beseda nanesla tudi na njene težavne igralske začetke: "Jaz sem bila luštkana, cortkana, seksi in kar naenkrat sem se začela oblačiti v črno, si postrigla lase na kratko, vse živo sem poskušala, da bi se otresla tega, saj s takšnim videzom ne morem igrati resnejših vlog. Celo rekli so mi, nič ne delaj in govori, samo sprehodi se čez oder in migaj z ritko. To je za igralko res huda žalitev."

"Deset let po akademiji sem šele slišala sama sebe, ker so mi tam porezali krila," je še povedala o izobraževanju na AGRFT, najlepših spominov na Ljubljano in akademijo pa nima niti Tanja Ribič, ki v življenju ceni radost: "Na akademiji si imel vedno občutek, da nisi dovolj dober. Študentov niso znali sprostiti, da bi bili radostni. Šele potem, ko človek odpre srce, je lahko ustvarjalen."

"Deset let po akademiji sem šele slišala sama sebe, ker so mi tam porezali krila," je v Spotkastu povedala Zvezdana Mlakar. Foto: Jan Lukanović

David Zupančič in Jaka Jakopič o zaupanju zdravnikom

Infektolog David Zupančič je v Spotkastu spregovoril tudi o tem, kako lahko preveč informacij in premalo znanja o zdravstvu privede do panike in kako se spopada s preveč pametnimi pacienti. "Kot zdravnik moraš vedeti, da zna vsak guglati, ne zna pa vsak, ki nima medicinske izobrazbe, tega postaviti v kontekst. Za glavobol ti recimo piše, da so možnosti migrena, tenzijski glavobol, tumor in krvavitev možganov. Pri tem ne zveš pogostosti, dejavnikov tveganja ali pa tega, da je tenzijski glavobol daleč največja verjetnost. Da so pri tumorju to povsem drugačni znaki, da bi pri krvavitvah možganov ležal na tleh in kričal od bolečine in ne bi mogel guglati. Zato nisem nikoli jezen, če pride pacient na pregled in je prej guglal. Seveda je guglal, saj smo vsi ljudje 21. stoletja. Jezen sem, če mi ne verjame, ko mu razložim, kaj se v resnici dogaja."

O zaupanju zdravnikom je spregovoril tudi Jaka Jakopič, nekdanji profesionalni nogometaš, ki se je spopadel z rakom: "Nogomet je bil nepomemben, takrat sem bil prvič v življenju pomemben jaz in nič drugega. Začel sem se zavedati, da je to moja nova tekma, ki jo bom dobil. Kot nogometaš v ekipnem športu moraš ubogati trenerja in izpolnjevati njegova navodila. Tako sem slepo zaupal zdravniku, slepo zaupal uradni medicini, jim verjel, saj sem si že takoj razčistil pojme, da imajo več medicinske fakultete kot jaz profesionalne nogometne kariere. Še danes sem jim hvaležen, da so naredili z mano, kar so."

"Nisem jezen, če pacient gugla. Jezen sem, če mi ne verjame, ko mu razložim, kaj se v resnici dogaja," je v Spotkastu povedal zdravnik David Zupančič. Foto: Jan Lukanović

Raiven in Alya o strašljivih zdravstvenih preizkušnjah

Raiven je z nami delila svoje doživljanje težke zdravstvene preizkušnje, za katere je prepričana, da je bil glavni vzrok stres: "Na svoji koži sem občutila, da tudi če vse nekako potlačiš vase, se ti potem na telesu vseeno pozna. V oktobru sem imela operacijo na debelem črevesu. To je prišlo iz danes na jutri. Celo poletje sem bila nekaj bolna, še zdaj ne vedo, zakaj mi je neka bezgavka tako zakrvavela, da se mi je vse vnelo. Prepričana sem, da je to posledica stresa zaradi stvari, ki so se dogajale prej. Celo Evrovizijo nisem bila nič bolna, ko bi morala že stokrat zboleti od nespanja in nedobre hrane. Na takem močnem adrenalinu sem bila. Ko sem imela končno en teden, da se spočijem, se je telo odločilo, da bo zbolelo."

O svojem najhujšem obdobju v življenju, ko je tako zbolela, da ni sama zmogla niti do kopalnice, je spregovorila tudi Alya: "Ko sem zbolela, sem tako močno zbolela za ščitnico. Bila sem hud primer, dejansko sem se na vejici držala. Ker je bila avtoimunska bolezen, mi je telo pojedlo organ," je razkrila in povedala, kako je opazila prve simptome izgorelosti: "Pri meni se je vse začelo s 105 utripa zjutraj v postelji. Nisem mogla razmišljati, nisem se mogla spomniti besedil. Tresla sem se, po vseh štirih sem šla po stopnicah."

Raiven je prepričana, da je bila njena bolezen posledica stresa. Foto: Jan Lukanović

Desa Muck in Nina Osenar o staranju

Desa Muck je v Spotkastu povedala, da se že vse življenje spopada z različnimi zdravstvenimi težavami, zato staranja ne občuti tako zelo močno. Navajena je, da ima vedno neke težave in omejitve. "Starost lahko postane problem, če se z njo ne sprijazniš. Če imaš nenehno občutek, da nečesa ne moreš ali da ne boš dosegel, potem je to lahko zelo težavno. Jaz vem, da ne bom šla nikoli na Triglav – pa kaj potem. Pač ne bom šla."

"Tudi staranje je pač del življenja, neizogiben," je Evi Cimbola povedala Nina Osenar in dodala, da lepotni popravki niso zanjo: "Odločila sem se, da tega pač ne bom počela, da to preprosto ni zame. Staranje je privilegij, ki ga je treba objeti in se z njim sprijazniti čim prej, tem bolje. Ta naša družba, ki je na žalost še vedno zelo omejena in izrazito moška, nam ženskam rada postavlja roke. Ko rodiš, imaš eno leto časa, da se sestaviš. Ko si stara 40 let in več, je potekel rok trajanja za tvojo kariero, nisi več na vrhuncu svojih moči, svoje lepote. Ko žaluješ, ti je postavljen rok trajanja, češ, saj zdaj je pa že minilo par mesecev, zdaj bi pa že morala biti v redu. Ko zboliš, ti je postavljen rok trajanja. Jaz sem naletela na ta zid v teh sedmih letih zdravljenja tolikokrat, da sem bila tega po pravici povedano sita. Zdelo se mi je, da bom nekoga 'na gobec', če mi bo rekel, da je zdaj pa že čas, da zdaj že ležim dve leti in naj se že skobacam iz postelje in grem na sprehod, če nisem imela energije."

"Zdaj sem veliko bolj pomirjena s svojim videzom kot takrat, ko sem bila stara 20, 30 let. Leta res naredijo svoje," je v našem studiu povedala Nina Osenar. Foto: Jan Lukanović

Gregor Kirsch in Saša Einsiedler o skladnosti s seboj

Zelo odmeven je bil tudi pogovor z Gregorjem Kirschem, nekdanjim vojaškim specialcem, ki je prepričan, da moraš biti v življenju skladen sam s sabo, kar se odraža tudi na odnosih: "Najprej je treba poskrbeti zase. Če si ti 'okej', so vsi drugi 'okej'. Če si ti 'okej' in postavljen, se bodo tudi otroci zgledovali po tebi. Energija ne laže. Če ti poskrbiš zase, če si v svoji najboljši energiji, šele takrat lahko pomagaš drugim in si jim za zgled. Tako je tudi pri medicini, kar zadeva vojaške zadeve. Če je tam eden ranjen in če sem jaz ranjen, pa je on huje ranjen, bom najprej oskrbel sebe. Potem bom videl, ali streljajo, ali je varno, šele takrat bom šel do njega. Če bom šel zdaj do njega, bom izkrvavel, on bo izkrvavel, skupina se bo z mano ukvarjala in bomo šli vsi dol. Ali gor."

Da moraš komunikacijo najprej vzpostaviti s seboj, pravi tudi Saša Einsiedler: "Pravijo, da ne moreš spreminjati drugega, moraš spremeniti sebe. Ampak a veš, kaj se zgodi? Ko jaz spremenim sebe, svoj odnos do nekoga, se bo tisti človek spremenil, ne da mu kakorkoli težim."

"Pogovarjanje je tista čudežna začimba, ki lahko reši marsikaj," pravi Saša Einsiedler. Foto: Jan Lukanović

Luka Mesec in Mario Galunič o meji med zasebnim in javnim

Luka Mesec je v Spotkastu spregovoril o tem, da moraš na politično funkcijo gledati kot na vlogo, ki je ne smeš zamenjati z lastno identiteto: "Tako kot nekateri igralci rečejo, da so odigrali toliko vlog, da na koncu pozabijo, kdo so sami, se lahko to zgodi tudi v politiki." Poudarja, da moraš imeti "zvestobo do sebe in tega, kar si", saj se sicer v politiki lahko popolnoma stopiš z vlogo. "Ne, nisi minister. Si začasno minister. Tamle je torba, ki jo boš, če ne čez tri mesece, pa čez par let moral vzeti in zapustiti ta položaj," je dodal.

Mejo med zasebnim in javnim dobro razume tudi Mario Galunič. "Pred kamero sem nasmejan, miren in urejen. Ampak to je samo en del mene. Tisti drugi – bolj tiho človeški – je prav tako resničen," pravi in se zaveda, da je v medijskem svetu veliko neiskrenosti in površinskosti: "To je del posla, a pomembno je znati ločiti, kdaj se šov konča. Ko nisem v službi, se ne družim z ljudmi iz tega sveta. Moje življenje je precej neokuženo s šovbiznisom."

"Zvezdniška drža je velikokrat odraz nesamozavesti. Meje in zasebnost so pomembne, ampak ni treba biti zato aroganten," je v Spotkastu povedal Mario Galunič. Foto: Gaja Hanuna

