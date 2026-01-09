V 63. letu starosti je danes umrl slovenski raziskovalec, informatik in direktor Centralne tehniške knjižnice (CTK) ljubljanske univerze Miro Pušnik, so sporočili na spletni strani CTK. Po navedbah spletnega portala MMC RTV Slovenija je bil Pušnik eden prvih slovenskih publicistov o spletu in soustanovitelj Mreže občanske znanosti.

Od leta 2009 je bil direktor Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani, bil je tudi predsednik Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost Republike Slovenije, predvsem pa zagovornik odprte in dostopne znanosti, so zapisali na portalu.

Njegovo strokovno in raziskovalno delo je obsegalo analizo in spodbujanje sodobnih metod znanstvenega komuniciranja, kot so prakse odprte znanosti, odgovorne metrike vrednotenja znanstvenoraziskovalnega dela ter vključevanje in povezovanje širše skupnosti v znanstvenoraziskovalno delo.

Po navedbah časnika Delo je Pušnik sodil med pionirje, ki so se publicistično ukvarjali s svetovnim spletom v času, ko Google še ni predstavljal osrednjega vira informacij za širšo javnost. Bil je ustanovitelj slovenske Mreže občanske znanosti, aktivno je sodeloval pri upravljanju Koalicije S ter bil dejaven v delovnih skupinah Evropskega oblaka odprte znanosti in pri dejavnostih Slovenske skupnosti odprte znanosti.

Od leta 2023 je koordiniral na vladi sprejet državni akcijski načrt za odprto znanost, ki je vključeval tudi dva prihodnja nova podatkovna centra za shranjevanje raziskovalnih podatkov in njihovo ponovno uporabo, so še zapisali na portalu MMC RTV Slovenija.