Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Petek,
9. 1. 2026,
21.18

Osveženo pred

24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Centralna tehniška knjižnica Miro Pušnik

Petek, 9. 1. 2026, 21.18

24 minut

Umrl direktor ljubljanske Centralne tehniške knjižnice Miro Pušnik

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Miro Pušnik | Foto STA

Foto: STA

V 63. letu starosti je danes umrl slovenski raziskovalec, informatik in direktor Centralne tehniške knjižnice (CTK) ljubljanske univerze Miro Pušnik, so sporočili na spletni strani CTK. Po navedbah spletnega portala MMC RTV Slovenija je bil Pušnik eden prvih slovenskih publicistov o spletu in soustanovitelj Mreže občanske znanosti.

Od leta 2009 je bil direktor Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani, bil je tudi predsednik Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost Republike Slovenije, predvsem pa zagovornik odprte in dostopne znanosti, so zapisali na portalu.

Njegovo strokovno in raziskovalno delo je obsegalo analizo in spodbujanje sodobnih metod znanstvenega komuniciranja, kot so prakse odprte znanosti, odgovorne metrike vrednotenja znanstvenoraziskovalnega dela ter vključevanje in povezovanje širše skupnosti v znanstvenoraziskovalno delo.

Po navedbah časnika Delo je Pušnik sodil med pionirje, ki so se publicistično ukvarjali s svetovnim spletom v času, ko Google še ni predstavljal osrednjega vira informacij za širšo javnost. Bil je ustanovitelj slovenske Mreže občanske znanosti, aktivno je sodeloval pri upravljanju Koalicije S ter bil dejaven v delovnih skupinah Evropskega oblaka odprte znanosti in pri dejavnostih Slovenske skupnosti odprte znanosti.

Od leta 2023 je koordiniral na vladi sprejet državni akcijski načrt za odprto znanost, ki je vključeval tudi dva prihodnja nova podatkovna centra za shranjevanje raziskovalnih podatkov in njihovo ponovno uporabo, so še zapisali na portalu MMC RTV Slovenija.

Uljana Semjonova
Sportal Umrla je velikanka evropske košarke
Saša Šega Jazbec
Novice Umrla je nevrologinja Saša Šega Jazbec
Silvester Čuk
Novice Umrl je znani slovenski duhovnik, nekdanji urednik revije Ognjišče
Centralna tehniška knjižnica Miro Pušnik
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.