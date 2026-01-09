Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
9. 1. 2026,
13.34

Osveženo pred

41 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
noad smrt

Petek, 9. 1. 2026, 13.34

41 minut

Umrla velikanka evropske košarke Semjonova

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Uljana Semjonova | V 74. letu starosti je umrla latvijska košarkarska legenda Uljana Semjonova. | Foto Guliverimage

V 74. letu starosti je umrla latvijska košarkarska legenda Uljana Semjonova.

Foto: Guliverimage

V 74. letu starosti je umrla latvijska košarkarska legenda Uljana Semjonova, je na spletni strani sporočila Latvijska košarkarska zveza. Semjonova je bila z 210 cm dobesedno velikanka košarke, to je nakazoval tudi njen življenjepis.

Uljana Semjonova je s Sovjetsko zvezo osvojila dva olimpijska naslova, in sicer na igrah v Montrealu 1976 in Moskvi 1980. Ob tem je osvojila še tri naslove svetovne prvakinje ter deset na evropskih prvenstvih. V hram slavnih so Semjonovo sprejeli tako v ZDA, kot tudi za žensko košarko in pri Mednarodni košarkarski zvezi.

Večino kariere je v Litvi rojena velikanka igrala za domačo Rigo, z njo pa kar po 15-krat osvojila evropski pokal in sovjetsko prvenstvo. Za Sovjetsko zvezo je med letoma 1968 in 1985 odigrala 100 tekem in v povprečju dosegla 16,1 točke.

Ob koncu kariere je še nekaj sezon igrala v Španiji za Getafe in Franciji za Valenciennes.

Po koncu kariere je imela številne zdravstvene težave. Leta 2017 so ji morali operirati srce, kasneje so jo hospitalizirali tudi zaradi padca. Leta 2022 so ji morali odrezati nogo.

Preberite še:

Saša Šega Jazbec
Novice Umrla je nevrologinja Saša Šega Jazbec
Silvester Čuk
Novice Umrl je znani slovenski duhovnik, nekdanji urednik revije Ognjišče
Mikos Dudas
Sportal Nekdanjega svetovnega prvaka našli mrtvega, policija začela preiskavo

noad smrt
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.