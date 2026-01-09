V 74. letu starosti je umrla latvijska košarkarska legenda Uljana Semjonova, je na spletni strani sporočila Latvijska košarkarska zveza. Semjonova je bila z 210 cm dobesedno velikanka košarke, to je nakazoval tudi njen življenjepis.

Uljana Semjonova je s Sovjetsko zvezo osvojila dva olimpijska naslova, in sicer na igrah v Montrealu 1976 in Moskvi 1980. Ob tem je osvojila še tri naslove svetovne prvakinje ter deset na evropskih prvenstvih. V hram slavnih so Semjonovo sprejeli tako v ZDA, kot tudi za žensko košarko in pri Mednarodni košarkarski zvezi.

Večino kariere je v Litvi rojena velikanka igrala za domačo Rigo, z njo pa kar po 15-krat osvojila evropski pokal in sovjetsko prvenstvo. Za Sovjetsko zvezo je med letoma 1968 in 1985 odigrala 100 tekem in v povprečju dosegla 16,1 točke.

Ob koncu kariere je še nekaj sezon igrala v Španiji za Getafe in Franciji za Valenciennes.

Po koncu kariere je imela številne zdravstvene težave. Leta 2017 so ji morali operirati srce, kasneje so jo hospitalizirali tudi zaradi padca. Leta 2022 so ji morali odrezati nogo.

