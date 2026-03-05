Britanski zvezdnik Harry Styles je prvič spregovoril o smrti prijatelja in sočlana skupine One Direction Liama Payna.

Pevec Harry Styles je bil gost v oddaji Zane Lowa, kjer je bila osrednja tema Harryjev nov studijski album Kiss All The Time, Disco Occasionally, a pogovor je nanesel tudi na smrt sočlana skupine One Direction Liama Payna.

Liam je umrl oktobra 2024 zaradi padca iz tretjega nadstropja hotela v Buenos Airesu. Pri padcu je utrpel hude poškodbe in si zlomil lobanjo. Star je bil komaj 31 let.

Spoznal način, kako najbolje počastiti pokojne prijatelje

Harry je o Liamovi smrti prvič spregovoril javno. Zanu je zaupal, da je izguba kateregakoli prijatelja boleča, vendar izgubiti nekoga, ki je "v toliko pogledih tak kot ti", pa je "še posebej zahtevno". Dodal je, da je v Liamu videl nekoga "z najprijaznejšim srcem, ki si je le želel biti odličen".

Predvsem pa je spoznal nekaj pomembnega, je dodal:

"To je bil zame resnično pomemben trenutek, saj sem pogledal svoje življenje in si rekel: 'Kaj želim početi s svojim življenjem? Kako želim živeti svoje življenje?'"

Ob tem je dodal, da je po njegovem mnenju najboljši način, kako počastiti svoje pokojne prijatelje, ta, da živiš svoje življenje v vsej polnosti. V intervjuju je še priznal, da se še vedno težko pogovarja o Liamovi smrti, njega pa opisal kot "zelo posebno osebo".

Liam in Harry sta se do slave povzpela s skupino One Direction, katere člani so bili še Niall Horan, Louis Tomlinson in Zayn Malik. Skupina je bila ustanovljena na TV tekmovanju talentov X Factor leta 2010, šest let kasneje pa so si vzeli nedoločen premor.

Fantje se odtlej na odru (še) niso združili, vsi skupaj pa so se poklonili Liamu na njegovem pogrebu.

