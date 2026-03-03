Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M.

Torek,
3. 3. 2026,
14.28

8 minut

ZDA resničnostni šov smrt

Umrl 25-letni tekmovalec oddaje Deadliest Catch

K. M.

Shelford je dejal, da se bodo spominjali Meadowsovega nalezljivega smeha ter njegove neizmerne ljubezni do družine.

Shelford je dejal, da se bodo spominjali Meadowsovega nalezljivega smeha ter njegove neizmerne ljubezni do družine.

Foto: FB/CaptainRick Shelford

Med snemanjem 22. sezone ameriške resničnostne oddaje Deadliest Catch je umrl 25-letni član igralske zasedbe Todd Meadows.

Todd Meadows je umrl 25. februarja med delom na ribiški ladji Aleutian Lady v Beringovem morju. Njegovo smrt je na Facebooku potrdil njegov soigralec kapitan Rick Shelford.

"25. februar 2026 je bil najbolj tragičen dan v zgodovini ladje Aleutian Lady na Beringovem morju – izgubili smo brata Todda Meadowsa," je zapisal Shelford.

"Todd je bil najnovejši član naše posadke, hitro je postal del družine. Njegova ljubezen do ribolova in močna delovna etika sta si takoj prislužili spoštovanje vseh," je dodal. 

Vzrok smrti še ni znan 

Shelford je dejal, da se bodo spominjali Meadowsovega nalezljivega smeha ter njegove neizmerne ljubezni do družine. "Toddova ljubezen do otrok, družine in življenja je bila očitna v vsem, kar je počel," je zapisal. "Trdo je delal, globoko ljubil in prinašal veselje vsem okoli sebe. Trenutno so naša srca strta," je sklenil. 

Vzrok smrti še ni potrjen. Vir je povedal, da je Meadows umrl med incidentom med ribolovom. Tiskovni predstavnik Discovery Channela je dejal, da so "globoko užaloščeni zaradi tragične smrti Todda Meadowsa, to je težka izguba".

Snemanje zaustavljeno, zbirajo sredstva za ženo in otroka 

Snemanje trenutne serije je začasno ustavljeno. Na GoFundMe je bila vzpostavljena stran, prek katere zbirajo sredstva za Meadowsovo ženo in otroka. "Vsaka donacija, ne glede na velikost, bo namenjena neposredno počastitvi njegovega življenja in zagotavljanju, da bo za njegova fanta poskrbljeno tako, kot si je želel," piše na strani.

Serijo Deadliest Catch so na Discovery Channelu premierno predvajali aprila 2005, 21. sezono so predvajali avgusta 2025.

Meadows ni prvi član igralske zasedbe serije, ki je umrl. Med drugimi umrlimi so Nick McGlashan, Nick Mavar, Mahlon Reyes in Blake Painter.

