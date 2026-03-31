V ljubljanskem mestnem svetu bodo po besedah župana Zorana Jankovića pripravili predlog za posvetovalni referendum o sežigalnici v prestolnici. Očitke civilne družbe o netransparentnosti pri pripravi projekta izgradnje zavrača. Janković je napovedal tudi, da bodo o načrtovani sežigalnici maja pripravili tudi veliko javno tribuno.

Predstavniki civilne družbe so v ponedeljek predstavili svoja stališča do projekta izgradnje sežigalnice v Ljubljani. Kot so opozorili, je pred tako veliko investicijo v potencialni vir dodatnega onesnaženja treba dokazati, da je rešitev optimalna z vidika varovanja okolja in zdravja prebivalstva, opozarjajo tudi na nujnost transparentnega procesa pri projektu izgradnje.

V koaliciji civilnih iniciativ in posameznikov se namreč ne strinjajo, da je za reševanje problematike odpadkov najboljša rešitev izgradnja sežigalnice. Kot opozarjajo, ima Ljubljana že danes obremenjen in onesnažen zrak ter je na tem področju med najbolj onesnaženimi mesti. Prav tako zdravniška združenja že dalj časa opozarjajo, da je onesnažen zrak povzročitelj mnogih kroničnih bolezni in prezgodnje smrti, so opozorili na ponedeljkovi novinarski konferenci.

Očitke o netransparentnosti zavrača

Župan Janković je to na današnji redni tedenski novinarski konferenci komentiral z besedami, da imajo predstavniki civilne družbe pravico izražati svoja mnenja, očitke o netransparentnosti pa zavrača.

Kot je spomnil, so pred skoraj štirimi leti skupaj s predstavniki mesta Dunaj na javnem dogodku predstavili zamisel o izgradnji sežigalnice, pa takrat po njegovih besedah ni bilo nikogar iz vrst nasprotnikov. Spomnil je tudi na zakonodajo, po kateri se lahko v sežigalnicah v Sloveniji energetsko izrablja le odpadke iz Slovenije, ne pa tudi tistih iz tujine.

Kot je napovedal, bodo maja v Kinu Šiška pripravili javno tribuno, na katero bodo povabili strokovnjake, tako zagovornike kot tudi nasprotnike sežigalnice. "Ne vem, kaj bi bilo bolj transparentno kot to," je poudaril. Zagotovil je, da bo postopek tekel v skladu z vsemi pravili.

Ponovil stališče, da bo zrak še bolj čist

Prav tako bodo v mestnem svetu skupaj z opozicijo pripravili predlog za posvetovalni referendum o sežigalnici, je napovedal. A bodo morali tisti, ki danes nasprotujejo izgradnji sežigalnice, povedati, kaj bomo naredili z odpadki, ki jih ni mogoče reciklirati ali znova uporabiti, je poudaril.

Glede pomislekov civilne družbe o vplivu sežigalnice na kakovost zraka pa je ponovil svoje stališče, da bo zrak še bolj čist. Spomnil je, da je Ljubljana uporabo premoga že zmanjšala za 70 odstotkov, po njegovi oceni bo mesto s sežigalnico tudi od 70- do 75-odstotno energetsko samozadostno. Glede kakovosti zraka župan meni, da najnovejši podatki kažejo "relativno dobro sliko".

Janković poudarja, da bo treba pred kakršnokoli odločitvijo izvesti postopke presoje vpliva na okolje. Spomnil je, da so se v mestni občini odločili, da med mogočimi lokacijami izberejo tisto ob regijskem centru za ravnanje z odpadki na Barju. V sosednjih državah že imajo številne sežigalnice, zakaj je ne bi imeli v Ljubljani, se je ob tem vprašal Janković.