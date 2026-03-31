Ana Bucik Jogan je danes strnila svoje misli in občutke ob uradnem koncu svoje smučarske poti. 32-letna smučarka, ki je bila letos v večini primerov edina slovenska predstavnica v tehničnih disciplinah, je začutila, da ima dovolj. "Verjamem, da bom vse skupaj kdaj še pogrešala, a je bila ta odločitev prava," je prepričana Novogoričanka.

Pomirjena in nasmejana je Ana Bucik Jogan v prostorih Smučarske zveze Slovenije še zadnjič spregovorila o vlogi alpske smučarke in poti, ki jo je prehodila v zadnjih 16 letih, ko je prvič v karieri nastopila v svetovnem pokalu. "Poslavljam se od profesionalnega športa. Odločitev je bila premišljena, rastla je kar nekaj časa, tako da sem tudi po tej zadnji tekmi in koncu vsega zelo mirna in zadovoljna. Ko pogledam nazaj, nimam nobenih obžalovanj. Smučanje je predstavljalo velik del mojega življenja, vedno sem zelo rada smučala in sem s smučanjem odrasla. Počaščena in vesela sem, da sem lahko v tako elitni druščini svetovnega pokala nastopala toliko let in zastopala barve Slovenije," je povedala Bucik Jogan, ki jo je ob slovesu spremljal tudi mož Kris Jogan.

"Vsako izkušnjo sem sprejela z odprtimi rokami, vedno sem skušala biti pozitivna in sem vesela ter ponosna na vse, kar mi je uspelo. Nisem si predstavljala, da to lahko uspe mlademu dekletu iz Nove Gorice. Kljub temu da moje zadnje sezone niso šle po mojih željah, pa ostaja spomin na lepe trenutke, smučanja se bom vedno spominjala z nasmehom. Vesela sem, da nisem izgubila ljubezni do smučanja in športa. Ponosna sem na vse, kar sem zgradila na belih strminah, pa tudi zunaj njih. Res sem hvaležna vsem, ki so mi na športni poti stali ob strani, še posebej moji družini," se je zahvalila 32-letnica.

S strani direktorja SZS Uroša Zupana je prejela tudi šopek.

Slovo v Areju

Zadnje tekmovalne zavoje v karieri je odpeljala v Areju na Švedskem v sredini marca. "Zadnja tekma je šla točno tako, kot sem si želela. Bili smo v Areju, kjer sem osvojila svoje prve točke in kamor sem se vsako leta rada vračala. Zadovoljna sem, da sem uspela odsmučati, finale svetovnega pokala pa se je izgubil že kakšno tekmo prej. Sotekmovalke so me zelo presenetile z večernim presenečenjem, tako da sem imela res zelo lep dan, ki mi bo za vedno ostal v spominu," hvaležnosti ni skrivala Bucik Jogan.

K ideji, da bo minula sezona tudi njena zadnja, se je Bucik Jogan nagibala že pred začetkom sezone. Dokončno pa je svojo odločitev sporočila v začetku letošnjega koledarskega leta pred tekmami v Kranjski Gori, od koder ima tudi najlepše spomine na svojo kariero. "Začutila sem, da imam željo po novih stvareh, da mi je vedno težje iti na treninge. Želim si tudi družine, želim si biti malce več z možem in družino. Ne bom rekla, da nisem športu več želela dajati vsega, a sem se mirno in s čisto vestjo odločila, da je dovolj. 16 let je bilo napornih, brez neke prave pavze. Začutila sem, da sem utrujena od vsega tega in da si želim zaključiti tako, da se odločim sama, ne da mi to določi poškodba," je povedala Bucik Jogan.

Tekmovalnemu smučanju je pomahala v slovo. Foto: Guliverimage

"Verjamem, da bom vse skupaj kdaj še pogrešala, a je bila ta odločitev prava. In ko se to zgodi, je edino pravično, da športnik to prizna sebi in tudi vsem ostalim okoli sebe. Čas je za novo poglavje in izzive, za katerem verjamem, da se jih bom lotila z enakim navdušenjem in željo ter motivacijo kot vsega do zdaj," je še dodala.

Njena najboljša sezona je bila 2022/23, ko je zbrala 405 točk in osvojila 21. mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala. Še posebej je bila uspešna v slalomu, kjer je bila skupno osma, v veleslalomu pa 14. Sezono pred tem je bila šesta najboljša slalomistka sveta. Enkrat v karieri je bila na stopničkah, v Lenzerheideju leta 2018 v alpski kombinaciji.

"Vesela sem, da v karieri nisem imela težjih poškodb, res sem lahko zadovoljna, vedno sem ogromno delala na fizični pripravi, mogoče sem imela tudi srečo, da je telo v določenih situacijah tako odreagiralo, kot je, ker grdih padcev ni manjkalo. Vesela sem, da odhajam zelo zdrava iz vrhunskega športa, da sem brez bolečin in tudi tukaj gre velika zahvala zdravniški službi," je še dodala.

Foto: Katja Kodba/STA

Ob koncu kariere se je ji je za njen doprinos zahvalil tudi direktor SZS Uroš Zupan. "Smučarska zveza Slovenije je v zadnjem času večkrat dokazala, da zna odpreti vrata drugi karieri. Vrata so ti ne glede na vse na široko odprta," je namignil tudi na morebitno njeno udejstvovanje v drugi karieri, v katerem bo, kot vse kaže, ostala povezana s smučanjem. A konkretnega odgovora, kaj bo počela, še ni podala.

"Najprej si želim nabrati energije in se spočiti. Smučanje imam rada in želela bi si nadaljevati v tem krogu. Moja glava je polna novih idej, kam se bo vse skupaj odvilo še ne vem, bo pa vse postalo znano, ko bo kaj več jasnega. Končati moram pedagoško fakulteto, tudi to bo prišlo na vrsto sedaj. Se pa pred klopmi vsaj zaenkrat še ne vidim, raje bi ostala v športnih vodah," je še sklenila novopečena športna "upokojenka."

Preberite še: