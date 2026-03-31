Hrvaška pisateljica Vedrana Rudan je po navedbah reškega kliničnega centra postala prva pacientka na svetu, pri kateri so z uporabo hiperbarične kisikove terapije (HBOT) odpravili zaplete po obsevanju zaradi raka žolčevodov. Rudan se je po obsevanju spopadala z razjedo na dvanajstniku, po uporabi metode HBOT pa se je stanje zelo izboljšalo.

Rudan je pred letom in pol v drugi ustanovi zdravila metastaze na jetrih s stereotaktično radioterapijo (SBRT). Stranski učinek zdravljenja je bila kronična razjeda na dvanajstniku, zaradi česar je izgubila približno 15 kilogramov, obenem pa je trpela stalne in neznosne bolečine v trebuhu in slabost, so v ponedeljek sporočili iz KBC Reka.

To je bistveno poslabšalo kakovost njenega življenja in otežilo nadaljnje uspešno zdravljenje z moderno sistemsko onkološko terapijo, njeno stanje pa se ni izboljšalo kljub vsem uporabljenim standardnim terapijam. Terapija s HBOT se je po navedbah reškega kliničnega centra že pred tem raziskovala za zdravljenje zapletov klasične radioterapije, a je še nikoli niso uporabili za zaplete pri SBRT.

Obstajajo študije, ki nakazujejo mogočo korist uporabe metode HBOT pri zdravljenju posledic standardne radioterapije na prebavni cevi, vendar pregled literature ne kaže podatkov o učinkovitosti uporabe HBOT pri zdravljenju zapletov stereotaktične radioterapije trebuha in medenice na prebavni cevi," so pojasnili.

Očitno izboljšanje zdravstvenega stanja

Zdravljenje je bilo po navedbah predstojnice klinike za tumorje Ivane Mikolašević uspešno. "Po opravljeni terapiji pacientka nima več bolečin, nima slabosti, pridobila je telesno težo, kontrolna gastroskopija ob koncu terapije pa kaže na znatno izboljšanje stanja dvanajstnika," je poudarila Mikolašević v sporočilu za javnost.

Rudan je medtem pojasnila, da se že dve leti bori z rakom žolčevodov in da se ji je stanje pred dvema mesecema močno poslabšalo. Imela je hude bolečine, slabost, ni mogla jesti ali piti, ves čas je bila v postelji.

Po uvedbi HBOT se je njeno stanje močno izboljšalo – bolečine so izginile, vrnil se ji je tek in v dveh tednih je pridobila deset kilogramov. "Terapijo sem končala, zdaj sem doma in uživam v življenju, ki se ga komaj še spominjam. Hodim, jem, pijem, diham. Edina težave je, da ne vem, ali so to sanje ali je res," je izjavila.

Dober napredek tudi že pri naslednji pacientki

Po uspehu pri prvi pacientki v KBC Reka že zdravijo tudi drugo pacientko s podobnimi zapleti po obsevanju, pri kateri so se bolečine prav tako hitro umirile.

Zdravljenje poteka v sodelovanju multidisciplinarne ekipe onkologov, gastroenterologov, specialistov hiperbarične medicine in kirurgov.