V Zenici in Prištini računajo na strah favoriziranih nasprotnikov

Na zadnji marčevski dan bodo znane vse evropske udeleženke svetovnega prvenstva 2026 v ZDA, Kanadi in Mehiki. V igri za neprecenljivo vozovnico je osem reprezentanc, vsi štirje finalni obračuni dodatnih kvalifikacij se bodo začeli nocoj ob 21. uri. Posebej vroče bo v Zenici, kjer Bosna in Hercegovina gosti štirikratne svetovne prvake Italijane, sanje o mundialu pa so še kako žive tudi na Kosovu, kamor prihajajo Turki. Zadnji reprezentanci bosta znani v zgodnjih jutranjih urah, ko se bodo končale še medcelinske dodatne kvalifikacije.

Pred okroglimi 20 leti se je Italija v Berlinu še četrtič povzpela na svetovni nogometni prestol. V velikem finalu je po strelih z bele točke padla Francija. To je bila tista tekma, na kateri je Zinedine Zidane s čelom na vso moč treščil v Marca Materazzija in si na zadnji tekmi kariere prislužil predčasno pot pod prho.

Italijan je iz nemške prestolnice odkorakal kot veliki zmagovalec; prav omenjena akterja sta se podpisala pod edina zadetka v rednem delu tekme, Materazzi pa je nato uspešno sprovociral izkušenega Zidana in se kasneje podpisal še pod eno od uspešno izvedenih enajstmetrovk. Na apeninskem polotoku so častili nove bogove, a bi bilo vzdušje na italijanskih ulicah zagotovo za odtenek bolj klavrno, če bi se sosedje zavedali, da osvojeni naslov pomeni tudi začetek neke nove, neprimerno skromnejše dobe, kar zadeva svetovna prvenstva.

Italija lovi svoj prvi nastop na svetovnih prvenstvih po letu 2014. Foto: Reuters

Italija se na naslednjih dveh mundialih ni uspela prebiti iz skupine, dogajali so se remiji proti Novi Zelandiji, porazi proti Slovaški, Kostariki ... Toda tudi to je bilo bolje od tega, kar je sledilo. Štirikratni svetovni prvaki se na zadnji dve prvenstvi sploh niso uspeli uvrstiti. In prav lahko se zgodi, da jim spodrsne še tretjič.

Zadnjo oviro predstavljajo Bilino Polje v Zenici, Edin Džeko in njegova reprezentanca Bosne in Hercegovine. V italijanskem taboru priznavajo, da jih mučijo duhovi iz preteklosti in da se dodaten strah pred ponovnim neuspehom pozna na igrišču. V Zenici bo prostora za strah zelo malo.

Nogometna evforija na Kosovu je po zmagi nad Slovaško dosegla vrelišče. Foto: Reuters

Nov zgodovinski večer v Prištini

Na strah v nogah favoriziranega nasprotnika (znova) računajo tudi v Prištini. Kosovo, ki je na poti do dodatnih kvalifikacij v skupini za seboj pustilo tudi Slovenijo, je spisalo eno od osrednjih pravljic v evropskih kvalifikacijah. Novo epsko poglavje so varovanci Franca Fode pred dnevi spisali v Bratislavi, kjer je s 4:3 padla Slovaška. Na poti do krstnega nastopa na svetovnem prvenstvu zdaj stoji "le" še Turčija.

"Težko se je izogniti evforiji, a moramo pred zadnjo tekmo spet ohraniti mirne živce. To bo še en zgodovinski večer, s tribun nas bo podpiralo 13 tisoč glasnih navijačev, a bi jih bilo tudi sto tisoč, če bi bilo to mogoče. To moramo izkoristiti," pravi Foda.

O preostalih dveh evropskih potnikih bosta odločala dvoboja Švedska – Poljska in Češka – Danska.

Torek, 31. marec:

Sreda, 1. april: