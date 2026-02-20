Hrvaška televizija RTL je odkupila pravice za snemanje enega najbolj priljubljenih in tudi kontroverznih resničnostnih šovov na svetu - Otok ljubezni.

Globalna resničnostna senzacija Otok ljubezni (Love Island) prihaja k našim sosedom. Pravice za snemanje je kupila hrvaška televizija RTL, ki sicer trenutno predvaja še eno resničnostno uspešnico, šov Sanjski moški Hrvaške (Gospodin Savršeni).

Po poročanju spletnega portala Dnevno.hr je snemanje hrvaške različice Otoka ljubezni že potrjeno, po neuradnih informacijah bi jo predvajali jeseni, ko televizije tradicionalno lansirajo velike projekte, zato bodo zainteresirane tekmovalce in tekmovalke verjetno že kmalu vabili k prijavi.

Foto: Profimedia

Ne bi bilo presenečenje, če bi tudi v tem šovu videli kakšen slovenski obraz, kot se je to zgodilo v zadnjih dveh sezonah Sanjskega moškega Hrvaške, Slovenec pa je nastopil tudi v eni od sezon britanskega izvirnika.

Otok ljubezni oziroma Love Island je svetovni resničnostni fenomen. Oddaja spremlja skupino samskih ljudi, ki bivajo v luksuzni namestitvi na atraktivni lokaciji, kjer morajo biti v paru, da jih ne bi izločili iz tekmovanja. Cilj je, vsaj uradno, najti pravo ljubezen, pa tudi priti do finala in osvojiti denarno nagrado. Ključno vlogo pri izločanju tekmovalcev imajo gledalci - v nasprotju z večino preostalih resničnostnih šovov ta ni posnet veliko vnaprej, ampak ga predvajajo le s kakšnim dnevom zamika.

Prvo različico Love Islanda so leta 2015 predvajali v Veliki Britaniji, šov pa je z leti prerasel v enega najbolj gledanih resničnostnih šovov na svetu. Po britanski različici so svoje posneli v več državah od ZDA do Avstralije, Hrvaška bo že 28. država s svojo različico.

Ta resničnostni šov je postal tudi popkulturni fenomen, iz tekmovalcev dela zvezde, zaradi njega gorijo družbena omrežja, v njem pa je množica viralnih trenutkov od ljubezenskih dram do spektakularnih razhodov, ki jih občinstvo spremlja kot najpomembnejša športna tekmovanja.

Foto: Profimedia

V čem je uspeh tega šova? Verjetno v tem večnem, preprostem receptu: privlačni tekmovalci na osamljeni lokaciji, vroči izzivi, ljubezenski trikotniki in nenehna grožnja, da bodo izločeni. Šov je znan po dramatičnih zapletih, taktiziranju med tekmovalci in zvezah, ki razpadajo, še preden so se res začele, gledalci pa ga opisujejo kot oddajo, ki je ne moreš nehati gledati.

Po drugi strani je ta šov zelo kontroverzen. Britanski izvirnik obtožujejo manipulacije s tekmovalci, promocije nerealnih lepotnih standardov in toksičnih odnosov, še posebej pa skrbi duševno stanje sodelujočih, življenje si je vzelo že več nekdanjih tekmovalcev in voditeljica Caroline Flack.