Pol leta po smrti je znano, zakaj je slavna voditeljica naredila samomor

Sredi februarja je v Veliki Britaniji odmevala smrt priljubljene TV-voditeljice Caroline Flack, ki si je v 41. letu vzela življenje. Njeni bližnji in številni oboževalci so prepričani, da si je življenje vzela zaradi hudega medijskega pritiska, saj je bila večino svoje kariere velikokrat tarča tabloidov.

Tik pred smrtjo pa so jo rumene strani in spletni komentatorji blatili predvsem zaradi drame v razmerju s partnerjem Lewisom Burtonom, saj je bila decembra 2019 obtožena hujšega nasilja nad njim in bi se morala zaradi tega zagovarjati na sodišču.

In ravno to dejstvo jo je dva meseca kasneje pregnalo do samomora, je za medije potrdila mrliška oglednica Mary Hassell, ki se je poglobila v njeno smrt. "Imela je zgodovino psihičnih težav, a do roba jo je pripeljal prav strah pred sojenjem in to, da je verjela, da bo spoznana za krivo, pri čemer ni prenesla misli na to, da bi jo mediji in javnost zaradi tega povsem uničili."

40-letna voditeljica ni več prenesla medijskega linča. Foto: Getty Images

Družina je končno dobila odgovore za njeno smrt

Hassellova je dodala, da bi obsodba in nov medijski linč prekinila voditeljičino kariero, "izgubila bi službo, ki jo je oboževala". "Čeprav je po mnenju mnogih živela sanjsko življenje, pa so z večjo slavo prišli tudi večji problemi in z mediji se je morala ubadati na način, kot se marsikomu ni treba," je še pojasnila oglednica.

V Veliki Britaniji se mrliški ogledniki bolj poglobijo v raziskovanje smrti, ki so nenadne, nasilne ali nepojasnjene, da družini omogočijo lažje sprejemanje izgube.

Mama pokojne zvezdnice Chris Flack se je ob tem javno zahvalila oglednici in dejala, da je "popolnoma zadela" težave njene hčerke in vzrok za njen samomor ter se ji zahvalila za sočutje.

"S Caroline je ravnala spoštljivo in z dostojanstvom, hkrati pa nam je odgovorila na vprašanja, zaradi katerih zadnje mesece nismo mogli spati. Caroline očitno ni videla druge možnosti, raje si je vzela življenje, kot pa da bi se soočila s ponovnim javnim ponižanjem."