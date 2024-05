Bosno in Hercegovino pretresa družinska tragedija, ko je v nedeljo zvečer v Tuzli iz 14. nadstropja nebotičnika moški skočil v globino, dan kasneje pa so v stanovanju družine našli mrtvo žensko in dva mladoletna otroka. Moški, ki je bil najverjetneje storilec krutega zločina, je storil samomor.

Policisti so sinoči takoj posredovali po prijavi, da je moški skočil z balkona stolpnice v naselju Stupine v Tuzli. Na kraju so našli mrtvo truplo moškega in začeli s preiskavo. Ko so ugotovili, kje živi, so danes vstopili v stanovanje, v njem pa našli mrtvo 34-letno ženo in dva otroka, stara dve in devet let, poroča portal Tuzlanski.

Tiskovni predstavnik tuzlanskega tožilstva Admir Arnautović je povedal, da so potrdili vezi med samomorilcem, žensko in otrokoma, ki so jih našli mrtve v stanovanju, ki ga uporablja ista družina.

"Mož in oče otrok je sinoči okoli 21.15 storil samomor s skokom iz stavbe v isti soseski. Trenutno ugotavljamo vse okoliščine v zvezi s temi dogodki," je dejal Arnautović.

Poznat identitet samoubice: Mujaga Čičkušić izvršio suiciod skokom sa zgrade u naselju Stupine! https://t.co/HDL0lHevil — TuzlaLIVE (@saliniana) May 20, 2024

Čeprav tožilstvo ni razkrilo identitete moškega, lokalni mediji poročajo, da je bil zdravstveni tehnik in v času smrti zaposlen v Kliničnem centru v Tuzli. Pred kratkim se je z začasnega dela v Nemčiji vrnil v Bosno in Hercegovino.

Tožilstvo je že odredilo obdukcijo trupel, da bi ugotovili natančen vzrok smrti. Prav tako bodo izdali odredbo za analizo DNK ter druga preiskovalna dejanja in izvedenska poročila, da ugotovijo vse okoliščine v zvezi z dogodki, vključno z načinom in sredstvi treh umorov.

O predhodnem nasilju v družini pred tragedijo policija ni razkrila nobenih potrditev.