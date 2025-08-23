Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Italijansko prvenstvo, 1. krog

Zdaj gre zares tudi na Apeninskem polotoku

Danes se bo s štirimi tekmami začela nova sezona italijanskega nogometnega prvenstva. Branilec naslova Napoli bo za uvod gostoval pri Sassuolu, Milan čaka obračun s Cremonesejem, Romo pa srečanje z Bologno.

Neapelj Napoli
Sportal Napoli glavni favorit za ubranitev naslova v italijanski ligi

Še enega od novincev, Piso, katere član je med drugim Žan Jevšenak (Jan Mlakar je odšel na posojo v Amiens), v nedeljo čaka gostovanje pri Atalanti. Udinese bosta po odhodu Jake Bijola na Otok zastopala Sandi Lovrić in David Pejičić. Klub iz Vidma prvi obračun čaka v ponedeljek, ko bo doma gostil Verono. Za konec kroga bosta na delu še Inter in Torino.

Med glavnimi tekmeci Napolija bodo po napovedi lanski podprvak Inter, pa Juventus, Roma in Milan. Od novincev v ligi največ možnosti za obstanek pripisujejo Sassuolu, medtem ko naj bi bila Cremonese in Pisa glavna kandidata za izpad, ob njiju še Cagliari, Verona in Lecce. 

Sezona v serie A se bo končala 24. maja prihodnje leto. Prva štiri mesta prinašajo igranje v ligaškem delu lige prvakov, peto v ligaškem delu evropske lige, šesto pa v zadnjem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo. Zadnja tri mesta v 20-članski ligi pa vodijo v drugo ligo.

Italijansko prvenstvo, 1. krog:

Sobota, 23. avgust:

Nedelja, 24. avgust:

Ponedeljek, 25. avgust:

Lestvica: 

Najboljši strelci minule sezone:

25 – Retegui (Atalanta)
19 – Kean (Fiorentina) 
15 – Lookman (Atalanta), Orsolini (Bologna)
14 – Lukaku (Napoli), Thuram (Inter) 
12 – Dovbyk (Roma), Lucca (Udinese), Martinez (Inter), McTominay (Napoli)
11 – Krstović (Lecce), Pulisic (Milan)
...
– Lovrić (Udinese)
1 – Bijol (Udinese)

Jackson Tchatchoua
Sportal Najhitrejši nogometaš serie A se seli v Wolverhampton
tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva Žan Jevšenak David Pejičić Sandi Lovrič Udinese AC Milan Inter Roma italijansko prvenstvo serie A Juventus Napoli
