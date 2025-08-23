Zdaj gre zares tudi na Apeninskem polotoku

Danes se bo s štirimi tekmami začela nova sezona italijanskega nogometnega prvenstva. Branilec naslova Napoli bo za uvod gostoval pri Sassuolu, Milan čaka obračun s Cremonesejem, Romo pa srečanje z Bologno.

Še enega od novincev, Piso, katere član je med drugim Žan Jevšenak (Jan Mlakar je odšel na posojo v Amiens), v nedeljo čaka gostovanje pri Atalanti. Udinese bosta po odhodu Jake Bijola na Otok zastopala Sandi Lovrić in David Pejičić. Klub iz Vidma prvi obračun čaka v ponedeljek, ko bo doma gostil Verono. Za konec kroga bosta na delu še Inter in Torino.

Med glavnimi tekmeci Napolija bodo po napovedi lanski podprvak Inter, pa Juventus, Roma in Milan. Od novincev v ligi največ možnosti za obstanek pripisujejo Sassuolu, medtem ko naj bi bila Cremonese in Pisa glavna kandidata za izpad, ob njiju še Cagliari, Verona in Lecce.

Sezona v serie A se bo končala 24. maja prihodnje leto. Prva štiri mesta prinašajo igranje v ligaškem delu lige prvakov, peto v ligaškem delu evropske lige, šesto pa v zadnjem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo. Zadnja tri mesta v 20-članski ligi pa vodijo v drugo ligo.

Italijansko prvenstvo, 1. krog:

Sobota, 23. avgust:

Nedelja, 24. avgust:

Ponedeljek, 25. avgust:

Lestvica: