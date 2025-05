Jaka Bijol se je od Udineseja poslovil z rdečim kartonom, Juventus v ligi prvakov

Šele v zadnjem krogu serie A je padla odločitev o novem italijanskem prvaku. V petek zvečer sta odločilni tekmi odigrala vodilni Napoli in drugi Inter, ki ju je na lestvici ločila le točka. Napoli je v zadnjem dejanju doma pričakal Cagliari, Inter pa je gostoval pri Comu. Stefan de Vrij je sredi prvega polčasa Inter povedel v vodstvo, a so na glavni odmor bolj mirni odšli navijači Napolija, saj je za ekipo iz Neaplja v 42. minuti zabil Scott McTominay. V 51. minuti sta obe ekipi istočasno povedli z 2:0, do konca pa se rezultata nista več spremenila. In Napoli je četrtič v zgodovini in drugič v zadnjih treh letih postal državni prvak. Slovenski reprezentant Jaka Bijol je moral na zadnji tekmi za Udinese zaradi rdečega kartona predčasno z igrišča že po 38 minutah, Juventus pa je v dvoboju za četrto mesto, ki še vodi v ligo prvakov, prehitel Romo.

Italijanski nogometni prvoligaš Udinese bo danes z domačo tekmo proti Fiorentini končal sezono v serie A. Družina Pozzo, lastnik videmskega kluba kar 39 let, je klub prodala, poročajo furlanski mediji. Slovenski reprezentant Jaka Bijol je napovedal, da bo danes odigral zadnjo tekmo za Udinese, katerega člana sta tudi Sandi Lovrić in David Pejičić.



Kot še poročajo furlanski mediji, naj bi newyorški investicijski sklad videmski klub kupil za 150 milijonov evrov.

Na Apeninskem polotoku se je v petek zvečer obetala prava Foto: Reuters drama, saj sta se za naslov na daljavo pomerila Inter in Napoli. Ta je igral za drugo lovoriko v serie A v zadnjih treh letih, ob točki prednosti je bilo jasno, da mu bo uspelo ob zmagi. Zadnji nasprotnik Napolija Cagliari ga je nazadnje premagal leta 2019, na prvi tekmi sezone pa je ekipa iz Neaplja slavila s 4:0, za nameček pa je igrala še doma. Vročekrvni navijači Napolija so se začeli zbirati že več ur pred dvobojem. V mestu je bilo vzdušje naelektreno. Nihče ni dvomil, da jim ne bo uspelo.

Veselje ob golu Napolija za 1:0. Foto: Reuters Da bi lovoriko osvojil milanski Inter, bi moral zmagati proti Comu in upati na poraz Napolija. In dobrih 20 minut je kazalo, da jim morda preobrat uspe. Stefan de Vrij je sredi prvega polčasa Inter povedel v vodstvo. A so na glavni odmor vendarle bolj mirni odšli navijači Napolija, saj je za ekipo iz Neaplja v 42. minuti zabil Scott McTominay. V Neaplju ni več nihče dvomil o scudettu.

Stefan de Vrij je sredi prvega polčasa Inter povedel v vodstvo. Foto: Reuters

Po pirovi zmagi Lautaro Martinez in soigralci s poklapanimi obrazi v Comu. Foto: Reuters Na začetku drugega polčasa sta obe ekipi v boju za prvaka povedli z 2:0 skoraj istočasno (51. minuta), zadela sta Romelu Lukaku in Joaquin Correa, kar je pomenilo, da je bil Napoli na pragu osvojitve scudetta. Na tribunah stadiona Diego Armando Maradona, ulicah in na glavnem trgu v Neaplju so navijači padli v ekstazo. Samo poglejte fotografije v galeriji. Rezultata se do konca nista več spremenila in Napoli je s točko prednosti postal italijanski prvak. Začelo se je slavje v Neaplju, ki se še dolgo ne bo končalo.

Romelu Lukaku je zadel za zmago z 2:0. Foto: Reuters Ekipa iz tretjega največjega italijanskega mesta je četrtič slavila v serie A. Po sezonah 1986/87, 1989/90 in 2022/23 je bila pod vodstvom 55-letnega trenerja Antonia Conteja najboljša tudi v sezoni 2024/25. Na 38 tekmah je dosegla 24 zmag, deset neodločenih izidov ter doživela štiri poraze. Po številu naslovov je na vrhu razpredelnice Juventus, ki je 36-krat zmagal v italijanskem prvenstvu. Inter je slavil 20-krat, Milan 19-krat, Genoa devetkrat, Torino, Bologna in Pro Vercelli pa po sedemkrat.

Burno slavje v Neaplju, več ljudi poškodovanih Navijači Napolija so po zmagi nad Cagliarijem (2:0) vso noč praznovali drugi zaporedni naslov italijanskega prvaka, a rajanje so pokvarili številni incidenti. Kot poroča tamkajšnja policija je bilo veliko ljudi poškodovanih v pretepih, napadih z nožem in pri prižiganju pirotehničnih sredstev. Navedbe francoske agencije AFP pravijo, da so v bolnišnicah zadržali več kot 100 ljudi, kar je približno trikrat več, kot jih zadržijo ob praznovanju novega leta. V nesreči s skuterjem je umrl tudi 47-letni moški, vendar ni jasno, ali je bilo to povezano s praznovanjem. Policija je poročala tudi o več ropih, napadih in zasegu orožja. Foto: Reuters Med pridržanimi je bil 26-letni vplivnež na TikToku z več sto tisoč sledilci. Po navedbah oblasti je poskušal prebiti policijski kordon z dvema drugima osebama na skuterju. Ko so ga ustavili, je pobegnil peš in vrgel napolnjeno pištolo v bližnji park. Po pretepu, v katerem sta bila ranjena dva policista, so ga aretirali. Neapeljska ekipa bo v ponedeljek paradirala ob obali v avtobusu z odprto streho, pričakujejo, da jih bo pozdravilo okoli 100.000 navijačev. Po navedbah mestne uprave bodo na ta dan zaprte tudi nekatere šole in vrtci.

Vroče tudi v boju za obstanek

Udinese z Jako Bijolom in Sandijem Lovrićem v zadnjem dejanju sezone v nedeljo čaka spopad s Fiorentino.

Enak primer z dodatno tekmo, če bi imeli ekipi enako število točk, se lahko zgodi v boju za obstanek. V drugo ligo izpadejo zadnje tri ekipe. Monza je že odpisana, Empoli ima na 18. mestu 31 točk, na rešilnem 17. je Lecce z enakim številom. V igri je tudi še Venezia Domna Črnigoja. Benečani imajo na predzadnjem mestu 29 točk.

