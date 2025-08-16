Zdaj je jasno, da smo v letu grozljivk. Noben drug filmski žanr ni letos prinesel toliko presežkov in zanimivih, provokativnih zgodb ter spodbudil toliko razprav o družbenih temah. Ura izginotja je krasen primer: film drži gledalca v napetosti in nelagodju od prve minute, ga vmes večkrat od srca nasmeje in na koncu pusti z razrešenim konfliktom, a kupom vprašanj o pomenu in smislu; ne le filma, temveč tudi razvoja sodobne družbe.

Zgodba filma Ura izginotja se začne s skupino otrok, ki nenadoma sredi noči, ob natančno 2.17 ponoči, vstanejo iz postelj in v pižamah stečejo skozi vhodna vrata neznano kam. Film se nato osredotoči na različne ljudi, ki jih je to prizadelo in poskušajo priti skrivnosti do dna. Prva je njihova učiteljica Justine, drugi je Archer, oče enega od izginulih otrok, potem so tukaj še ravnatelj, policist in tako naprej.

Glede na to, da tudi (izjemno učinkovit) napovednik ni izdal nobenih podrobnosti glede ozadja zgodbe, razpleta ali celo zapleta, se bom tega vzdržal tudi pri recenziji. Skozi premišljeno strukturo prekrivajočih se perspektiv in časovnih intervalov film gradi suspenz, tempo in grozo, ko razkriva, kaj se pravzaprav dogaja v mestu.

Kot vsako umetniško delo je film Ura izginotja takoj ob premieri naletel na široko paleto interpretacij. Režiser sam je poudaril, da je en del zgodbe povezan z njegovimi izkušnjami odraščanja ob očetu alkoholiku, ne gre pa spregledati niti močnih navezav na folklorne oziroma pravljične vzore, ki so tukaj premeščeni v sodobni, urbani svet.

Ob natančno 2.17 ponoči 17 otrok iz istega razreda zbeži od doma in vsi tečejo po soseski, kot da bi se igrali letalo. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Kdo ali kaj je orožje?

A najzanimivejša je izbira naslova. Slovenski naslov Ura izginotja se nanaša na nočno uro, v kateri so otroci izginili, izvirni Weapons pa pomeni "orožje". Med filmom postane jasno, kaj oziroma kdo je to orožje, in iz tega sledi tudi ena bolj akutnih interpretacij filma, da gre namreč za kritiko radikalizacije otrok prek družbenih omrežij in da je torej antagonist filma pravzaprav metafora za spletnega vplivneža (denimo tistega, ki je v Romuniji obtožen trgovine z ljudmi in spolnih zlorab).

Strah pred tem, kar se skriva na drugi strani vrat, je v tem filmu pogosto skoraj otipljiv. Cary Christopher je kljub mladosti že uveljavljen igralec na TV. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Čeprav je taka razlaga zanimiva mentalna telovadba, pa sporočilo tega filma ni tisto, kar ga naredi tako gledljivega in uspešnega (film je bil v prvem tednu na vrhu lestvic po vsem svetu). Ura izginotja je preprosto odlično zgrajen film z zanimivimi liki, ki občutek groze pogosto prebijejo z nepričakovanim humorjem. To ne pomeni, da je film parodija – daleč od tega –, saj ta humor povečini izvira iz povsem življenjskih okoliščin, kar nato potencira srhljivost grozljivih delov.

In teh ne manjka. Film uspešno vključi paleto elementov grozljivke, od strahu pred tem, kaj se skriva na drugi strani vrat, do temačnih prostorov, ki jih je treba raziskati, do nenadnega izbruha nasilja, gravža, krvi in raztreščenih možganov ter seveda srhljivih podob otrok, ki jih razkrijeta že napovednik in plakat.

Josh Brolin in Julia Garner sta oba igrala v Marvelovih filmih. Garner lahko ujamemo v kinu kot Srebrno surferko v Fantastičnih štirih, Brolin pa je bil Thanos v Maščevalcih, Cable v Deadpoolu in kavbojski Jonah Hex, čeprav bi zadnje menda tudi sam najraje pozabil. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Na poti v Nevidno zlo

Režiser Zach Cregger se je podpisal tudi pod podobno zanimivo zgrajen ter do konca strašljiv in nepredvidljiv film Svojat (Barbarian), ki je pred tremi leti zgrešil kinodvorane, a ga je mogoče videti na HBO Max in občasno na Disney+. Čeprav vsi ljubitelji grozljivk vsekakor upamo, da bo Cregger posnel še kakšen tako izviren film, pa se obenem tudi veselimo, da je prevzel franšizo Nevidno zlo, priredbo videoigre, ki si (ponovno) zasluži dobro filmsko adaptacijo.

Na koncu je treba pohvaliti še izjemno zasedbo. Julia Garner je povsem drugačna, kot smo je vajeni iz drugih filmov (tudi grozljivk), Josh Brolin je kot zmeraj odličen, Alden Ehrenreich pa se izkaže veliko bolj, kot se je denimo v filmu Solo. In čeprav vsi trije igrajo junake, so izredni v tem, kako zelo problematični in nesimpatični znajo biti.

Če vas pretresejo scene s srhljivimi otroki, potem ta film ni za vas. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Ali je film Ura izginotja (Weapons) vreden ogleda?

Če ne marate grozljivk, potem ta film ne bo za vas – ampak potem tudi najbrž niste prebrali recenzije do konca. Če pa imate radi srhljive filme, ki vas nenehno presenečajo, in vas ne moti dobra mera gravža, potem vam želim prijetno filmsko izkušnjo.

Ura izginotja (Weapons)



Režija: Zach Cregger

Igrajo: Julia Garner, Josh Brolin, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Benedict Wong, Cary Christopher, Amy Madigan, Sara Paxton, Justin Long, June Diane Raphael

Žanr: Grozljivka

