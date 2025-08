Gola pištola je parodija detektivskih filmov, nadaljevanje kultnega filma iz osemdesetih, ki v novi preobleki in z novo zasedbo še zmeraj uspešno spremeni vsako situacijo v seksualne insinuacije in dovtipe ali pa skozi klasične dvojne pomene besed in fraz. Film je neumno smešen in glede na videno na premieri ga občinstvo obožuje.

Gola pištola ima zgodbo o razreševanju umora, a ta je zgolj ogrodje za šale. Liam Neeson igra Franka Drebina mlajšega, sina slovitega detektiva, ki ga je v treh filmih v osemdesetih in devetdesetih odigral Leslie Nielsen. Neeson je idealen za Nielsenovega naslednika, nenazadnje že zaradi podobnega imena, saj so ju novinarji pogosto zamenjevali in so nekateri ob Nielsonovi smrti celo pisali Neesonove osmrtnice. Še pomembnejša je seveda Neesonova sposobnost smrtno resnega igranja ob komičnih situacijah, ki tako ostaja zaščitni znak te filmske franšize.

Poglejte napovednik:

Glavno žensko vlogo suvereno prevzame Pamela Anderson, nekdanja Playboyeva zajčica, ki je zaznamovala devetdeseta v Obalni straži in kultni bizarnosti Barb Wire. Po mnogih vzponih in padcih v karieri in zasebnem življenju zadnja leta ponovno niza uspehe na celotni fronti – kot politična in okoljevarstvena aktivistka, kot producentka, kot igralka in glede na govorice s snemanja Gole pištole tudi romantično, saj naj bi z Neesonom postala par tudi zasebno.

Purana je treba naoljiti, preden gre v pečico, a seveda je ta scena od strani videti kot nekaj povsem drugačnega. Foto: Karantanija Cinemas

Izgubljeno s prevodom

Posameznih šal in preobratov filma nima smisla naštevati, razlagati ali analizirati, so pa avtorji poskrbeli, da jih niti za trenutek ne zmanjka. Neizprosni tempo humorja poskrbi, da tudi tiste bolj šibke ne pustijo slabega vtisa, saj v naslednjem trenutku sledijo tri nove o kavi, napačno razumljenih frazah, prometu ali katerikoli nepričakovani temi.

To privede do ključnega vprašanja: pa so te nenehne šale smešne? Odgovor seveda ni enoznačen. Prva težava je v prevodu podnapisov, ki ne zmore slediti jezikovnim šalam. (Primer: Ko Frank naroči "sparkling water", kar v osnovi pomeni mineralno vodo, dobi vodo z božično kresničko, saj se ta imenuje sparkle.) A ob poplavi dovtipov te zgrešene priložnosti nadomestita vizualni in fizični humor, ki ga prav tako ne manjka.

Kava, leitmotiv marsikaterega življenja in tudi tega filma. Drebinu in njegovemu partnerju Edu roke s strani kadra nenehno servirajo kave. Foto: Karantanija Cinemas

Humor za mlade in mlade po srcu

Čeprav moram priznati, da me je osebno nasmejala morda kaka polovica šal, sem bil izjema, saj se je večina občinstva na premieri noro zabavala. Ob tem se je zdelo, da so bili najbolj animirani najmlajši in najstarejši gledalci, sploh ob seksualno obarvanih štosih (ki jih res ne manjka). Hkrati moram kot filmski kritik tudi poudariti, da je polovica šal dandanes izjemen uspeh za hollywoodsko produkcijo, saj – kot v šaljivem obvestilu pred filmom poudari Liam Neeson – snemajo vse manj komedij.

Stari štos iz Ali je pilot v letalu? v novi preobleki. Frank Drebin proti podležem … in še marsikomu drugemu. Foto: Karantanija Cinemas

Ampak ali se film primerja z izvirnikom? Večini občinstva, sploh mlajšega, je to povsem vseeno, pa čeprav si lahko trilogijo Gola pištola ogledajo na Netflixu. Osebno imam, tako kot večina moje generacije, prvi film izredno v čislih in se še zmeraj spomnim številnih gagov in Nielsonove obrazne mimike. Vseeno pa ne zmorem odgovoriti na preprosto vprašanje: je to zaradi inherentne kakovosti tistega filma, ali je morda povezano s tem, da sem ga videl tako mlad (in tolikokrat)?

Kdo bi si v devetdesetih mislil, da bosta zvezdnica Obalne straže in zvezdnik Schindlerjevega seznama kdaj igrala romantični par? Foto: Karantanija Cinemas

Ali je Gola pištola vredna ogleda?

Če se želite nasmejati in so vam všeč preproste, neposredne šale, obstaja velika verjetnost, da boste s filmom zadovoljni. Če ste stari več kot 50 ali manj kot 20, se ta verjetnost še dvigne, zraste, poveča ali katerakoli falična metafora vam je ljubša. Dodaten bonus, ki je pri današnjih filmih prava eksotika: film je dolg zgolj uro petindvajset. Tak tempo humorja je težko vzdržati dlje, sploh če so ti vse šale smešne.

Gola pištola (The Naked Gun)



Režija: Akiva Scahffer

Igrajo: Liam Neeson, Pamela Anderson, Paul Walker Hauser, CCH Pounder, Kevin Durand, Danny Huston, Busta Rhymes, Weird Al Yankovic

Žanr: Komedija

Seveda Frank Drebin pristane v ringu. In ne zgolj kot napovedovalec. Foto: Karantanija Cinemas

