Tudi danes napovedane plohe in nevihte

Danes bo spremenljivo oblačno. Občasno se bodo pojavile krajevne plohe in tudi kakšna nevihta, več krajevnih padavin bo na severozahodu. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter.

Najvišje dnevne temperature bodo danes od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči se bo postopno delno razjasnilo.

Jutri bo razmeroma sončno z nekaj jutranje megle po nižinah. Več kopaste oblačnosti bo čez dan v hribovitem svetu. Na Primorskem bo pihala šibka burja, drugod sredi dneva in popoldne jugovzhodni veter. Jutranje temperature bodo od sedem do 13, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 16, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem okoli 25 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo sončno vreme. Pihati bo začel jugozahodni veter. Jutra bodo še sveža, čez dan pa bo vsak dan topleje.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka se od severa širi proti srednji Evropi. Od severozahoda doteka v višinah proti Alpam razmeroma hladen in občasno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami, ki bodo pogostejše na območju Alp. Nad severnim Jadranom bodo sprva še posamezne nevihte. V nedeljo bo več sončnega vremena, le na območju Alp bo še precej kopaste oblačnosti. Razmeroma sveže bo.