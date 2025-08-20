Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Sreda,
20. 8. 2025,
7.35

Osveženo pred

48 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
meteorologija vreme požar zdravstvene težave starejši smrti temperature vročina Španija

Sreda, 20. 8. 2025, 7.35

48 minut

Zaradi vročinskega vala v Španiji verjetno umrlo več kot 1.100 ljudi

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
vročina, temperature, vreme, Španija | Kot je v torek sporočil Inštitut za zdravje Carlos III., bi smrti lahko pripisali visokim temperaturam. | Foto Reuters

Kot je v torek sporočil Inštitut za zdravje Carlos III., bi smrti lahko pripisali visokim temperaturam.

Foto: Reuters

V Španiji so več kot 1.100 smrtnih primerov, večinoma med osebami, starejšimi od 65 let, in tistimi, ki so že imeli zdravstvene težave, povezali s 16-dnevnim vročinskim valom, ki se je končal v ponedeljek.

Po navedbah inštituta so v Španiji med 3. in 18. avgustom zabeležili 1.149 smrtnih primerov, ki bi jih lahko pripisali visokim temperaturam. Tudi v juliju je inštitut zabeležil 1.060 smrtnih primerov, ki jih je mogoče pripisati visokim temperaturam, kar predstavlja 57-odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Inštitut je pri raziskavi uporabil podatke španskega sistema za spremljanje umrljivosti (MoMo), ki jih je nato primerjal z zgodovinskimi trendi. Upošteval je tudi zunanje dejavnike, kot so vremenski podatki meteorološke agencije Aemet, da bi ocenil verjetne vzroke za povečanje umrljivosti.

Čeprav sistem MoMo ne more potrditi neposredne povezave med smrtnimi primeri in visokimi temperaturami, zagotavlja najbolj zanesljivo oceno smrtnih primerov, pri katerih je bila vročina verjetno odločilni dejavnik, še poroča AFP.

Tarifa, Španija
Novice V Sredozemlju zaradi požarov množične evakuacije #video
Vročinski val, vročina, termometer, visoka temperatura
Novice Arso: Vse kaže na to, da imamo nov rekord
morje nevihta dež
Novice Pripravite se: bliža se vremenski preobrat #animacija
meteorologija vreme požar zdravstvene težave starejši smrti temperature vročina Španija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.