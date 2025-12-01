Najboljši slovenski športniki leta bodo znani prihodnji torek

Letošnja prireditev Športnik leta bo v torek, 9. decembra ob 20. uri v Cankarjevem domu v Ljubljani z neposrednim prenosom na TV Slovenija. V glasovanju Društva športnih novinarjev Slovenije (DŠNS) so bili lani najboljši kolesar Tadej Pogačar, športna plezalka Janja Garnbret in nogometna reprezentanca Slovenije, ki so bili najboljši že leta 2023.

Dve uri pred letošnjo prireditvijo bo najboljše v predsedniški palači sprejela predsednica države Nataša Pirc Musar. Voditelja tokratnega osrednjega športnega dogodka v državi ob koncu leta bosta športni novinar Anže Bašelj ter voditeljica in pevka Flora Ema Lotrič.

Glasbeno bo dogodek pospremila zasedba vrhunskih glasbenikov Momento Cigano, skladbe pa bodo zapeli poleg Flore Eme Lotrič še Rudi Bučar, Gregor Ravnik in pevka skupine Tabu Katarina Samobor.

Režiser prireditve je tako kot lani Juš Hrastnik, televizijski režiser je Jaka Krivec, scenografinja je Tatjana Kortnik, za video vsebine pa bo skrbel Gregor Mesec.

DŠNS bo prireditev tudi letos organiziral z Radiotelevizijo Slovenija in Olimpijskim komitejem Slovenije, ta bo ob tej priložnosti podelil tudi svoja najvišja priznanja športnikom in njihovim trenerjem.

Priznanja DŠNS za najboljše športnike je izdelala Skupina SIJ, Slovenska industrija jekla, oblikoval jih je Luka Tratnik.

Foto: Ana Kovač

Kdo so bili najboljši športniki Slovenije lani?

Pri nagradi za najbolj obetavno mlado športno osebnost je nogometaša Benjamina Šeška lani nasledil kajakaš in kanuist na divjih vodah Žiga Lin Hočevar, nagrado za najboljšega med športniki invalidi pa je prejel strelec Franček Gorazd Tiršek.

Svetovni prvak Pogačar je lani za ubranitev nagrade v glasovanju 108 novinark in novinarjev dobil 313 točk. Drugi je bil košarkarski zvezdnik Luka Dončić s 127 točkami, tretji pa z 71 točkami kajtar Toni Vodišek, srebrn na olimpijskih igrah v Parizu.

Na največjem športnem dogodku lanskega leta v francoski prestolnici je Slovenija dobila še dve zlati medalji, obe sta prispevali športnici, ki sta končali na prvih dveh mestih v glasovanju. Skoraj nepremagljiva na plezalni steni Garnbret je prejela 305 točk, judoistka Andreja Leški pa 208. Tretja je bila zmagovalka svetovnega pokala v smučarskih skokih Nika Prevc s 108 točkami.

Letošnjo prireditev so finančno poleg OKS podprli Športna loterija, ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Fundacija za šport, Red Bull ter Pivovarna Laško, ki bo na družabnem srečanju po prireditvi tako kot Radenska poskrbela za pijačo, za vino pa Verus vinogradi in Puklavec Family wines.