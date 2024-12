Biles in Duplatnis najboljša, Pogačar tretji

Biles, ki je na olimpijskih igrah v Parizu osvojila tri zlate in srebrno kolajno, je v glasovanju dobila 703 točke in še petič dobila to priznanje. Druga je bila španska nogometašica Aitana Bonmati (337), tretja pa sprinterka iz Svete Lucije Julien Alfred (263), zlata na OI v teku na 100 m in srebrna na 200 m.

Duplantis, ki je prevladoval in premikal rekordno znamko v skoku s palico, trenutno ta znaša 6,26 metra, je v moški konkurenci dobil 603 točke. Sledil mu je srbski teniški zvezdnik Novak Đoković (368), ki je v za njegove standarde ne posebej uspešni sezoni postal olimpijski prvak, tretji pa je bil slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar (294), zmagovalec dirk po Franciji in Italiji ter svetovni prvak.

Seznam najboljših v ženski konkurenci: 1. Simone Biles Simone (ZDA/gimnastika) 703

2. Aitana Bonmati (Špa/nogomet) 337

3. Julien Alfred (Sv. Lucija/atletika) 263

4. Sifan Hassan (Niz/atletika) 226

5. Marta (Bra/nogomet) 196

6. Katie Ledecky (ZDA/plavanje) 187

7. Mikaela Shiffrin (ZDA/alpsko smučanje) 176

8. Jaroslava Mahučih (Ukr/atletika) 165

9. Beatrice Chebet (Ken/atletika) 157

10. Iga Swiatek (Pol/tenis) 144 Seznam najboljših v moški konkurenci: 1. Armand Duplantis (Šve/atletika) 603

2. Novak Đoković (Srb/tenis) 368

3. Tadej Pogačar (Slo/kolesarstvo) 294

4. Leon Marchand (Fra/plavanje) 246

5. Vinicius Junior (Bra/nogomet) 226

6. Carlos Alcaraz (Špa/tenis) 220

7. Lamine Yamal (Špa/nogomet) 211

8. Jannik Sinner (Ita/tenis) 180

9. Mijain Lopez /Kub/rokoborba) 172

10. Rodri (Špa/nogomet) 144

