"Ko dosežeš starost med 26. in 30. letom, prideš v najboljša kolesarska leta," poudarja legendarni Irec Sean Kelly, ki je svet kolesarstva krojil v 80. in 90. letih, zadnja leta pa je prepoznaven glas Eurosporta.

Nekdanji kolesarski zvezdnik Sean Kelly je v pogovoru za Cycling Weekly napovedal, da se 26-letni Tadej Pogačar šele približuje svojim najboljšim letom. "Zdi se, da sploh ne čuti pritiska," opaža Kelly. "Enostavno nadaljuje s tem, kar počne. Zdaj je v obdobju, ko prihaja v najboljša leta, in letos je to že dokazal. Ko dosežeš starost med 26. in 30. letom, prideš v najboljša kolesarska leta."

Ali lahko slovenski šampion po izjemni sezoni, v kateri je v 58 dneh dosegel 25 zmag, od tega tudi zmage na Dirki po Italiji, Dirki po Franciji in svetovnem prvenstvu, doseže še več?

"Mislim, da ga v prihodnji sezoni čaka dvojček Tour – Vuelta. Ekipa najverjetneje ne bo želela, da bo pred tem preveč dirkal. Težava je v tem, da želi zmagati na vsaki dirki, na kateri nastopi. Ne glede na dirko enostavno želi zmagati. Tak tip kolesarja je," ocenjuje 68-letni Irec, ki ga je Pogačar letos najbolj navdušil s predstavo na svetovnem prvenstvu, kjer je napadel že 101. kilometer pred ciljem.

Tadej Pogačar is on the attack! 💥



A very early move from the pre-race favourite in #Zurich2024 pic.twitter.com/FxgSOJ9wdX — Eurosport (@eurosport) September 29, 2024

Mislil je, da je preveč drzen

Mnogi so verjeli, da je to recept za kolesarski samomor, tudi Remco Evenepoel in Mathieu van der Poel, pa tudi Kelly ni bil prepričan, ali je to pametna poteza.

"Rekel sem, da postaja že malce preveč drzen, da se je za napad odločil prezgodaj in bi lahko za to kasneje plačal. Ampak tri ure zatem smo videli, da ni dvoma v to, da ima nadzor nad dogajanjem. Kaj sploh lahko storiš proti temu? Prav ničesar," je dejal Kelly.

"Nekateri so mu poskušali slediti, a so že po kilometru 'eksplodirali'. Kolesarji so priznali, da je bilo to, da so mu skušali slediti, napaka. Enostavno se zavedajo, da ko se bo zares odpeljal, mu ne bodo več mogli slediti."

Koledar dirk Tadeja Pogačarja v sezoni 2025:

17. februar – UAE Tour

8. marec – Strade Bianche

22. marec – Milano–Sanremo

28. marec – E3 Saxo Classic

30. marec – Gent–Wevelgem

6. april – Dirka po Flandriji

20. april – Amstel Gold Race

23. april – La Flèche Wallonne

27. april – Liège–Bastogne–Liège

8. junij – Kriterij po Dofineji

5. julij – Tour de France

28. september – svetovno prvenstvo v Ruandi (cestna dirka)

11. oktober – Dirka po Lombardiji

