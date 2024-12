"Letos sem bil boljši kot kdajkoli, najverjetneje je bil tudi on. Če se ozrem samo na svoje prejšnje predstave, sem bil letos veliko boljši na vzponu na Plateau de Beille. Spomnim se prvega leta, ko sem dobil Tour (leta 2022, op. p.). Tisto ni bilo nič proti vatom, ki smo jih pritiskali letos. Vem, s kakšno močjo sem pritiskal na pedala in kako me je gladko pustil za seboj, zato je bila njegova zmaga povsem zaslužena," je po poročanju časnika Extra Bladet razlagal Jonas Vingegaard.

Aprila se je grdo poškodoval pri padcu na Dirki po Baskiji, njegov nastop na poletnem Touru je bil dolgo pod vprašajem, ko pa se je čudežno le sestavil do vrhunca sezone, so mnogi pričakovali, da niti približno ne bo v najboljši formi. Vendar je še enkrat presenetil. Na Tour je prišel odlično pripravljen, a letos domala nepremagljivemu Pogačarju tudi on ni bil kos, po treh tednih dirkanja je v cilju v Nici za Slovencem zaostal šest minut in 17 sekund.

Če želi premagati Pogačarja ...

"Mislim, da je res odličen kolesar, jasno pa je, da se iz dneva v dan osredotočam predvsem nase. Če ga želim premagati, moram naslednje leto znova izboljšati formo, in mislim, da mi bo to uspelo," je odločen danski šampion, ki ga je epsko Pogačarjevo leto le še podžgalo. Že nekaj časa se Vingegaard zavzeto pripravlja na naslednjo sezono. Za zdaj še ni znano, kakšen bo njegov koledar dirk – morda se spomladi na Dirki po Italiji spopade tudi z nekdanjim moštvenim kolegom Primožem Rogličem –, jasno pa je, da bo poleti napadel svojo tretjo zmago na francoskem Touru.

Tam bo njegov največji tekmec zagotovo Tadej Pogačar. "Zdaj se moram kar najbolje pripraviti na dirke, ki me čakajo. Upam, da bo to dovolj, da ga premagam," je še povedal Vingegaard, ki je v sezoni 2024 vseeno zmagoval, februarja na dirki O Camino, marca na preizkušnji od Tirenskega do Jadranskega morja in nazadnje avgusta na Dirki po Poljski.

