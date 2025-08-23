Pred začetkom letošnje Dirke po Španiji je veliko pozornosti s svojo izjavo požel ameriški kolesar in član ekipe Team Visma | Lease a Bike Matteo Jorgenson, potem ko je beseda nanesla na Tadeja Pogačarja in njegovo odsotnost na Vuelti.

Mateo Jorgenson je na letošnji Dirki po Španiji del zelo močne ekipe Team Visma | Lease a Bike, ki bo na cestah od Torina do Madrida, podpirala drugouvrščenega s Toura Jonasa Vingegaarda. S svojo vsestranskostjo bo eden ključnih pomočnikov Danca, ki velja za glavnega favorita dirke. Potem ko je Američan na dirki po Flandriji, Kriteriju po Dofineji in tudi Dirki po Franciji dirkal proti Tadeju Pogačarju Jorgenson tokrat ni mogel mimo priznanja, da je olajšan, ker svetovnega prvaka ni na štartni listi za Vuelto. V vlogi vodij ekipe UAE Team Emirates - XRG bosta Juan Ayuso in Joao Almeida.

"Če je olajšanje, da Tadeja ni na dirki? Ja, v bistvu je. Dirka bo brez njega drugačna, ker bo vsak kolesar v njegovi odsotnosti vozil drugače. Če tekmuje Pogačar, vse prisili, da dirkajo drugače, ne glede na to, ali napadaš etapno zmago ali skupni seštevek. Veselim se tega, da ni, saj redko dobim takšno priložnost, da tekmujem na dirki, kjer ga ni. Užival bom," je bil brez dlake na jeziku 26-letni Jorgenson, ki je letos še drugič zaporedoma dobil dirko Pariz–Nica.

Letos je Jorgenson dobil dirko Pariz–Nica. Foto: Guliverimage

Nekajkrat zavrelo že na Touru

Jorgenson se je sicer s Pogačarjem nekajkrat "zapletel" v besedni spopad tudi na letošnji Dirki po Franciji. Po 11. etapi, po kateri so številni favoriti po enem izmed padcev športno počakali Pogačarja, ki je ostal zadaj, je Jorgenson intervju zaključil z rahlo pripombo na račun svetovnega prvaka, ki je sicer pred tem v prvih desetih dneh pogosto kritiziral taktiko ekipe Visma | Lease a Bike.

Po šesti etapi je namreč Pogačar podvomil o njihovi taktiki v zaključku, po sedmi etapi pa dejal, da ne razume njihovega pospeševanja na Mur-de-Bretagne, označil jih je celo, da so nešportni, potem ko je zgrešil bidon, Jorgenson pa ga je tik zatem še odrinil. Američan je nato Pogačarju v intervjujih po etapah dejal, da bi morda malo umiriti ton. "Mislim, da po vseh njegovih obtožbah o nešportnem obnašanju in podobnem, česar od njega še nikoli nisem slišal, zdaj lahko zaupa, da ga želimo premagati na pošten način," je takrat po omenjenem dogodku na 11. etapi dejal drugi mož ekipe, takoj za Vingegaardom.

Na Dirki po Flandriji. Foto: Guliverimage

Vingegaard Pogačarja označil za najboljšega vseh časov

Podobno vprašanje je pred začetkom Vuelte sicer prejel tudi Jonas Vingegaard, ki pa ni bil tako neposreden. "Zagotovo je to malo olajšanje, vedno je lepo tekmovati proti Tadeju, a na drugi strani je lepo tekmovati tudi, ko ga ni. Seveda želim zmagovati ne glede na to, ali je na dirkah prisoten ali ne, je pa lepše zmagati, če dirka tudi on," je dejal Danec, ki je ob tem še na vprašanje, kdo je najboljši kolesar vseh časov, kot iz topa ustrelil: "Tadej Pogačar."

Kar zadeva vloge kolesarja številka ena v nizozemski ekipi, ni nobenega dvoma. Grischa Niermann, vodja ekipe Visme, je na četrtkovi tiskovni konferenci govoril skupaj z Dancem in jasno povedal, da ni nobenih iluzij in je Vingegaard njihova številka ena. "Tukaj imamo jasnega vodjo. To je Jonas," je brez ovinkarjenja dejal Niermann.

Jonas Vingegaard crowns Tadej Pogacar as the Cycling GOAT 🐐👑 pic.twitter.com/zOcwZ3oqOe — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) August 22, 2025

"Seveda imamo zelo močne fante, na srečo ne le Sepa in Mattea, ampak tudi druge. Kako bomo taktično razporedili stvari, boste izvedeli na dirki, ampak naš vodja sedi poleg mene," je še dodal.

