Jakob Omrzel na Touru za mlajše člane po Pogačarjevih stopinjah

Jakob Omrzel bo glavno slovensko orožje na Tour de l'Avenirju, na katerem mladi kolesarji nastopajo v barvah svojih reprezentanc. Omrzel je to sezono kot član razvojne ekipe Bahrain-Victorious že dobil mladinski Giro in postal državni prvak med člani v Celju, tokrat pa bo v ožjem krogu favoritov za zmago na Touru za mlajše člane.

Na dirki bodo ob Omrzelu nastopili številni mladi tekmovalci, ki so si že prav tako utrli pot v poklicnem kolesarstvu. Glavna favorita sta predvsem Belgijec Jarno Widar in Francoz Paul Seixas, v širšem krogu kandidatov za visoka mesta pa so ob Omrzelu še Norvežan Joergen Nordhagen, Italijana Lorenzo Finn in Filippo Turconi, Čeh Pavel Novak, Španca Adria Pericas in Pablo Torres, Ekvadorec Mateo Pablo Ramirez ter Avstralec Luke Tuckwell.

V slovenski zasedbi, ki jo bo vodil športni direktor Martin Hvastija so ob 19-letnemu Omrzelu še Erazem Valjavec, Anže Ravbar, Jaka Marolt, Aljaž Turk in Nejc Komac.

Tik pod odrom na Dirki po Sloveniji, osvojil "baby Giro"

Omrzel letos prvo sezono dirka med mlajšimi člani. Čeprav je uradno član razvojne ekipe, je kot del članske in elitne zasedbe Bahrain-Victoriousa nastopil na junijski dirki po Sloveniji in tam dodobra opozoril nase. Zasedel je visoko četrto mesto, zaostal le za tremi uveljavljenimi kolesarji svetovne serije ter oblekel belo majico najboljšega mladega kolesarja.

Dva tedna kasneje je z vrha odra za zmagovalce poziral še na tako imenovanem "baby Giru", kjer je zadnji dan preizkušnje tlakoval pot do zmage in postal drugi slovenski zmagovalec po Tadeju Valjavcu (1999).

Letos je že osvojil "baby Giro". Foto: LaPresse

Zdaj kani 19-letni državni prvak med člani postati še drugi Slovenec z zmago na Tour de l'Avenirju, potem ko je pred sedmimi leti slavil Tadej Pogačar. Trenutno najboljši kolesar sveta je nato naslednjo sezono (2019) prestopil v poklicno kolesarstvo, vse ostalo pa je, kot pravijo, zgodovina.

Seznam zmagovalcev Avenirja oziroma Toura za mlajše člane je izjemno bogat z velikimi imeni, med drugimi so ga osvojili Italijan Felice Gimondi (1964), Nizozemec Joop Zoetemelk (1969), Američan Greg LeMond (1982), Španec Miguel Indurain (1986), Francoz Laurent Fignon (1988) ter v modernejši dobi Kolumbijca Nairo Quintana (2010) in Egan Bernal (2017).

Pred dvema letoma je bil najboljši Mehičan Isaac del Toro, ki zdaj prav tako blesti v dresu UAE Team Emirates-XRG, lanske zmage pa ne bo branil Britanec Joseph Blackmore, ki zdaj dirka za Israel-Premier Tech. Avenir je tako odskočna deska za vstop med polnopravne profesionalce, etape pa so temu primerne in zahtevne.

Začetek v soboto, kraljevska etapa v četrtek

Sedemdnevna dirka se bo letos začela s trikilometrskim gorskim prologom v Tignesu, nato pa po malce razgibani drugi etapi sledijo bržčas sprinterski preizkusi od ponedeljka do srede.

Pravi boji med najboljšimi se bodo začeli v četrtek, ko kolesarje čaka najtežja šesta etapa (121 km) s tremi zahtevnimi klanci v skupni dolžini kar 59 km. Ciljni vzpon do Tignesa na 2100 m nadmorske višine bo dolg 26 km s povprečnim naklonom nekaj več kot pet odstotkov.

Petkov zadnji dan dirke bo razdeljen na dva dela. Najprej kolesarje čaka "sprinterska" gorska etapa v dolžini 41,6 km, nato pa v popoldanskem delu še gorski kronometer do La Rosiera (10,3 km/6,7 %), po katerem bo znan skupni zmagovalec 61. izdaje tekmovanja.