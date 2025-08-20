Merlier po sprintu do 13. zmage v sezoni, več jih ima le še Pogačar

Belgijec Tim Merlier (Soudal Quick-Step) je zmagovalec prve etape kolesarske dirke Renewi Tour. V preizkušnji od Terneuzena do Breskensa, dolgi 182 km, je premagal rojaka Arnauda De Lieja (Lotto) in Kolumbijca Juana Sebastiana Molana (UAE Team Emirates).

Danes je pretežno ravninsko etapo po skupinskem sprintu dobil Merlier, kar je bila zanj 63. zmaga v karieri in 13. v sezoni. S tem se je izenačil z Dancem Madsom Pedersenom po številu uspehov v sezoni, pred njima je s 16 zmagami le slovenski zvezdnik Tadej Pogačar.

Skupno je v vodstvu Merlier, ki ima dve sekundi naskoka pred Portugalcem Ruijem Oliveiro (UAE Team Emirates), tretji je Belgijec Dries De Bondt (AG2R La Mondiale) s še sekundo več zaostanka. Oba sta se na ti mesti prebila z bonifikacijami na treh vmesnih letečih ciljih.

Matevž Govekar in Matej Mohorič (Bahrain - Victorious) sta v cilj prišla v času zmagovalca, Govekar kot 19., Mohorič kot 34., Luka Mezgec (Team Jayco AlUla) je z 1:21 zaostanka. končal kot 109.

V četrtek kolesarje na jubilejni 20. izvedbi dirke po Beneluksu čaka 172 kilometrov dolga etapa od Blankenberga do Ardooieja.